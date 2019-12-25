影／韓國瑜：總統大選30到50萬票定輸贏！

國民黨總統候選人韓國瑜全國顧問團總團今天舉行成立大會，韓國瑜在致詞時表示，這場選戰一定要集中選票，他對選舉結果有強烈信心，輸贏大概3%到5%，根據各方面權威分析，如果差距真的輸到30%，也不用拉票，大家回去休息，他預言，這場大選選戰在30到50萬票定輸贏，影響深遠，請大家為台灣好好打一仗。

韓國瑜表示，這場大選，他從頭上被黑到腳，老婆黑、小舅子黑，阿公的墓也被抓出來，病態的程度空前；今天民進黨執政，自由民主在地上被踐踏，控制90%媒體，抹黑對手，用納稅人的錢建立網軍，這樣下去台灣民主自由將會受到重大傷害，沒辦法讓下代子孫驕傲

韓國瑜指出，這次大選投票會創下有史以來最多華僑返台投票，台商也接到訊號，華僑台商在海外打拼，時常把身家性命賭上最後一把，他們沒有退路，對台灣希望就是嫁出去的女兒，回頭看娘家很有面子，台灣發展得非常好，這些台商在海外拚搏有面子，他們扎根，唯一的期待就是讓他們在異鄉打拼時有光榮感，拜託黨內先進，2020選戰至關重要，沒有一人可以袖手旁觀，這是中華民國生死保衛戰，這場選戰如果讓民進黨繼續執政，台灣用苦、茫、翻、亂繼續下去，不敢想像會是什麼樣子。

針對立法院前院長王金平是否歸隊？國民黨主席吳敦義受訪時說，大家都是十幾年的老朋友了。

副總統候選人張善政表示，民進黨是成事不足、敗事有餘的政黨 若再讓民進黨繼續執政，中華民國一定會完蛋，下架蔡政府，中華民國才有希望。

張善政表示，民進黨即便在立法院少數，都可用議事杯葛，讓政策難以推動，因此明年大選，不管不分區或區域立委，讓民進黨少一個進入立法院，中華民國就多一份福氣，不只國民黨立委席次要過半，民進黨立委名額壓愈低愈好。