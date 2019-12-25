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【重磅快評】反滲透法若可好好討論 幹嘛逕付二讀？

2019-12-25 17:25聯合報 主筆室

民進黨推出「反滲透法」草案，呼籲朝野黨團支持。 圖／聯合報系資料照片
民進黨推出「反滲透法」草案，呼籲朝野黨團支持。 圖／聯合報系資料照片
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蔡政府決心要在下周二（12/31）在立法院會強行通過反滲透法，鴻海集團創辦人郭台銘揚言，面對民進黨要悍然通過比服貿協議更嚴重十倍、廿倍的反滲透法，他不排除率群眾占領立院，自己雖然爬不動牆，但也要睡在立法院。

今天下午的總統候選人第二場政見發表會，韓國瑜、宋楚瑜同樣對反滲透法提出質疑。蔡英文總統一方面強調，台灣面對中國強大威脅，若把反滲透法說成挑釁、戒嚴，北京會很欣慰，國際會覺得不可思議」。

總統同時也說，「如果要反對反滲透法也可以，請指出來草案哪一個滲透的行為是不需要禁止、處罰的，請具體說明，不要只有空洞的形容詞，與其爭論要不要有反滲透法，倒不如就具體的內容在立法院審議過程中大家好好討論，不需要口水、不需要有扣帽子，只要在立法院，大家坐下來談，立法院是有足夠時間和空間來給大家做充分的討論。」

如果套用網民用語，似乎講出這番話的蔡總統，或是替她撰稿的幕僚，都被「盜帳號」或是「反串」了？

總統的意思明白是說，制定反滲透法，是絕對需要的，但是反滲透法的具體內容，哪些應該限制哪些不必限制，就是「在立法院坐下來談」、「有足夠時間和空間給大家充分討論」。

既然如此，那麼為何要把反滲透法的草案，硬要在本屆立委的最後任期通過？甚至為此延長開會，逼立委們不能專心回鄉拉票？既然是逕付二讀，代表不須交付到相關委員會進行討論，直接就要完成立法程序。那麼總統所講的「可以充分討論」是什麼意思？

大家也別忘記，政府今年中才完成「國安五法」的制立，民進黨才宣稱終於把「拼圖」給補滿，國家安全的漏洞總算補齊。但是還不到半年，突然間拼圖又出現大洞，必須緊急「補破網」，否則國家安全就將出現立即明顯的危機？

換言之，最近這半年內，新發生了十萬火急、危害國家安全的事件，以至於過去的國安機制都無法因應，新制訂的國安五法也都忽略？

具體來看，最明顯的例子，就是中國大陸男子王立強在澳洲「自稱共諜」的案件，從時間順序上，也是民進黨宣布推出反滲透法的理由。然而王立強案至今，除了當初上媒體爆料，其後就銷聲匿跡，被其他澳洲媒體譏為鬧劇，「正方」也沒再還擊澄清。至於台灣方面，檢方立刻配合爆料，在機場扣下王立強宣稱的「上級」向心夫婦，頓時使得綠營支持者大為亢奮，表示向心才是真正「大尾」。然而檢方偵訊之後，卻只限制向心夫婦不得離境，連「保釋」都不必就放人，可見沒法查到兩人涉及間諜活動的可疑之處。事件爆發至今一個月，唯一的新進度卻是，我方調查局運用人臉辨識系統，判定中共公布的詐欺犯受審影片，就是王立強本人！

所以，真正十萬火急，絕對不可以多拖幾天，非得要投入最火速、最霹靂、也最鴨霸的非常手段的理由，其實根本不是國家安全或「中國威脅」，而是必須保證蔡總統的連任，絕對只能成功不可失敗吧？

反滲透法立法院王立強

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