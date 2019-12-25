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郭台銘：從未反對反滲透法 最希望抓共諜的就是我

2019-12-25 17:22聯合報 記者林政忠／即時報導

對於外界解讀鴻海創辦人郭台銘反對反分裂法，郭台銘今天在臉書貼文，以七點澄清相關報...
對於外界解讀鴻海創辦人郭台銘反對反分裂法，郭台銘今天在臉書貼文，以七點澄清相關報導。本報系資料照片
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蔡英文總統日前下令，民進黨擬在月底通過反滲透法。民視「周玉蔻辣新聞」昨天播出鴻海創辦人郭台銘專訪，郭表示，他這輩子沒帶過任何人到立法院抗議，如果民進黨執意在月底通過反滲透法，他將帶團到立法院集結，「當初太陽花學運怎麼反對服貿，我們就怎麼反對，我可能沒有能力翻牆，就睡在那裡」。反滲透法比服貿嚴重10倍、20倍，沒有經過溝通怎麼可以通過。

對於外界解讀郭台銘反對反分裂法，郭台銘今天在臉書貼文，以七點澄清媒體關於他與「反滲透法」的報導：

1、郭台銘從未説過反對「反滲透法」。

2、郭台銘是在這次中國大陸介入選舉中受害最深的人，郭台銘受某些媒體不公對待，每日攻擊，即使不選，也仍然難逃，而這些媒體高層可能受到國台辦操控，這些事郭台銘早已向社會大眾報告，從未混淆自身立場，所以最希望抓共諜的就是郭台銘。

3、郭台銘反對的是粗糙立法的過程，影響國安程度的立法何其重要，沒有行政院版，沒進委員會討論，沒有經過一讀等程序，也沒有提到未來施行細則，民間的聲音討厭共產黨是共識，但應該顧及立法的嚴謹度，而非讓民主走回頭路，不贊成空白授權的立法。

4、關於大家針對我説要衝立法院，馬上把反對「反滲透法」帽子扣給我，我想對我要衝立法院這件事使得整件事失焦，所以我想把這件事還是留給各反對黨，讓民眾檢驗大家真正愛台灣的方式。

5、國民黨在捍衛程序正義及抵抗國會多數暴力，看來是沒有作為，為了選舉我想也很少有願意為程序正義及民主抗爭的鬥士，只剩下舔共所以不表態，及害怕影響選情所以藏頭縮尾二種。

6、民主不能走回頭路，法案的問題是「不符合民主國家立法基本原則：定義不明確」，要嘛是開宗明義，法定「適合對象」或是「在法案中明確註明主管機關或法定的定義程序」。

7、郭台銘知道這件事很容易被抹紅，但選舉一時，中道力量常在，望主政者三思。

郭台銘反滲透法立法院

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