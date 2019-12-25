郭台銘：從未反對反滲透法 最希望抓共諜的就是我

對於外界解讀鴻海創辦人郭台銘反對反分裂法，郭台銘今天在臉書貼文，以七點澄清相關報導。本報系資料照片 分享 facebook 蔡英文總統日前下令，民進黨擬在月底通過反滲透法。民視「周玉蔻辣新聞」昨天播出鴻海創辦人郭台銘專訪，郭表示，他這輩子沒帶過任何人到立法院抗議，如果民進黨執意在月底通過反滲透法，他將帶團到立法院集結，「當初太陽花學運怎麼反對服貿，我們就怎麼反對，我可能沒有能力翻牆，就睡在那裡」。反滲透法比服貿嚴重10倍、20倍，沒有經過溝通怎麼可以通過。

對於外界解讀郭台銘反對反分裂法，郭台銘今天在臉書貼文，以七點澄清媒體關於他與「反滲透法」的報導：