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放任綠委自提反滲透法 王金平批政府愧對國家

2019-12-25 16:06聯合報 記者鄭媁／台北即時報導

前立法院長王金平認為，國家是否被滲透，如何被滲透，只有政府才會知道。記者王昭月／...
前立法院長王金平認為，國家是否被滲透，如何被滲透，只有政府才會知道。記者王昭月／攝影
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立法院預計31日處理「反滲透法」，立法院前院長王金平今也對此表達看法。他強調，民進黨要在本屆立委任期將屆時，短時間內強推一個只由立委提案，未經委員會審查、沒有行政部門對案，卻又可能嚴重影響人權、社會有強烈爭議的法案，欠缺程序正義，人民絕對不會支持。他呼籲執政黨傾聽民意、深思熟慮，儘早懸崖勒馬。

王金平表示，他有44年立法委員與立院正副院長的立法經驗，深知法案的立法，程序正義與實質正義同樣重要；一個程序不正義的法案，是對民主與人民權利最大的傷害。

王金平說，不論古今中外，民意代表的職責在於代表人民約束政府權力、制衡行政權、監督政府、保障人權、促進人民福祉。放眼所有民主國家，「豈有見過民意代表自行提案擴大政府權力限制、侵害人民權利之理？」

王金平認為，國家是否被滲透，如何被滲透，只有政府才會知道。若有需要，應該是由行政機關提出立法或修法。個別立委對國家是否被滲透，僅是個人感受，政府機構豈可放棄責任、自認瀆職，放任民代提案之理？連對案都欠缺，既失職於前，又失責於後，當不愧對國家？

王金平說，如此嚴重關係人民權利、國家形象的法案，豈可在欠缺行政院版的情況下，未經過嚴謹的法案審查、便粗暴的逕付二讀，意圖強渡關山？本屆立院已逼近尾聲，新民意即將在明年2月1日上任。如此重大的法案，怎可急著由即將卸任的舊民意草率立法？

王金平也說，當大家大聲疾呼台灣有引以為傲的民主成就，並認為是與大陸之間的最大不同，台灣理應作為引領大陸走向民主的典範。然而，當台灣好不容易走過白色恐怖的傷痛，民進黨卻不依程序、不理新民意，以立委提案強行推動。民進黨應該即刻煞車、回頭是岸，讓下一屆新民意依程序審議制定，這是對於民主的最低要求。

王金平民進黨立法院反滲透法白色恐怖

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