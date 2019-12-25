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政見發表會／當超級總統出現 宋楚瑜：中華民國就會像魔獸世界

2019-12-25 15:05聯合報 記者鄭媁／台北即時報導

2020總統候選人第二場電視政見發表會今下午登場。親民黨總統候選人宋楚瑜以電玩遊戲「魔獸世界」形榮，當政治魔獸完全控制五院、媒體、網軍，而成為超級政治魔獸，「這種外掛好玩嗎？應該存在嗎？」

宋楚瑜指出，當魔獸世界在台灣的現實社會中出現，藍綠輪流做莊，執政而不負責任，一旦集五權加上媒體、網軍於一身的超級總統出現，中華民國就會像魔獸世界，當民主變成專權，台灣沒了民主，顧的到底是誰的主權？他這樣說，請問蔡總統能理解嗎？韓市長能聽得懂嗎？

宋楚瑜說，台灣人民不必再仰視權力，因為對執政的殘忍，才是公民社會偉大的象徵。李敖曾說，民主是個圈套，給人民自由選擇的權利，「但只是給一堆渾蛋讓你選，把很大的渾蛋趕下台，再把還沒長大的渾蛋選上去，影響公共生活的問題依然一大堆。」這段話實在發人深省，請藍綠兩黨不要忽視沈默多數的力量，也不要漠視權力的力量，否則終將被權力所反噬。

宋楚瑜也說，作為國家領導人必須具有高度，領導人的責任是團結人民，不是分化內部，為保全權力不惜操弄統獨、對人民進行情緒勒索，只要是不同意見的，就被貼上「中共同路人」的標籤，把自己的同胞視為敵人，還有時間和精力解決國家真正的問題嗎？

他也批，若只是會慷慨大喊「中華民國萬歲」，然後去嘲笑指責出征那些不跟著一起喊的人，「韓市長以牙還牙、充滿情緒，能解決問題嗎？讓任人民放心的把政府的權力交到你手上嗎？」

宋楚瑜說，他曾多次強調政治決定政策方向、資源分配及用人，政治是高度專業，一旦擁有絕對的權力，誘惑有多大？用人不能限於政黨，資源分配不能受制於派系，沒有強大內心的自我期許，就不能堅持方向。「蔡總統你確實被派系綁架，讓派系決定政策分配，這些人嚴重影響你的政策走向。」

宋楚瑜中華民國李敖

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