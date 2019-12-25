郭台銘發動太陽花抗爭？卓榮泰：反滲透法會非常嚴謹

鴻海集團董事長郭台銘對「反滲透法」有很大疑慮，若要強行通過，揚言可能發動2019年版的太陽花抗爭。對此，總統府秘書長陳菊上午表示，反滲透法是針對傷害台灣的人，希望大家多看一下條文，強調民進黨基本價值一定是自由民主，不會違反這個價值。

陳菊與民進黨主席卓榮泰上午為北市第六選區立委候選人謝佩芬站台並陪同車隊掃街，會前陳菊受訪表示，反滲透法是整個台灣社會看到我們的社會不斷地被不同形式的滲透，台灣安全受到威脅，不管對台商或言論自由的保障，在反滲透法裡都很清楚。

陳菊強調，除非你在過程中沒有支持台灣、捍衛台灣、忠於台灣，否則反滲透法是針對傷害台灣的人，希望大家多看一下條文，民進黨基本價值一定是自由民主，不會違反我們的價值。

卓榮泰則說，這個法律一定非常嚴謹，這是民主的社會，不可能為了一個人，去做嚴格的限制，這已經不是寧可錯殺一百，不可放過一個的時代，絕對不是，我們是嚴謹的對於境外政治勢力要影響台灣安全，其他關於文化、經濟、社會交流，正常的我們都鼓勵。