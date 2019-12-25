親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
縣市長就職周年
陳師孟惹怒法界
卡神網軍案延燒
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

直播／第二場政見發表會登場 宋：我能穩定兩岸關係

陳綺貞認介入他人婚姻 「請留給我一些時間處理」

郭台銘發動太陽花抗爭？卓榮泰：反滲透法會非常嚴謹

2019-12-25 14:03聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

鴻海集團董事長郭台銘對「反滲透法」有很大疑慮，若要強行通過，揚言可能發動2019年版的太陽花抗爭。對此，總統府秘書長陳菊上午表示，反滲透法是針對傷害台灣的人，希望大家多看一下條文，強調民進黨基本價值一定是自由民主，不會違反這個價值。

陳菊與民進黨主席卓榮泰上午為北市第六選區立委候選人謝佩芬站台並陪同車隊掃街，會前陳菊受訪表示，反滲透法是整個台灣社會看到我們的社會不斷地被不同形式的滲透，台灣安全受到威脅，不管對台商或言論自由的保障，在反滲透法裡都很清楚。

陳菊強調，除非你在過程中沒有支持台灣、捍衛台灣、忠於台灣，否則反滲透法是針對傷害台灣的人，希望大家多看一下條文，民進黨基本價值一定是自由民主，不會違反我們的價值。

卓榮泰則說，這個法律一定非常嚴謹，這是民主的社會，不可能為了一個人，去做嚴格的限制，這已經不是寧可錯殺一百，不可放過一個的時代，絕對不是，我們是嚴謹的對於境外政治勢力要影響台灣安全，其他關於文化、經濟、社會交流，正常的我們都鼓勵。

卓指出，反滲透法是針對境外政治勢力對台灣的國家安全影響的時候，我們盡到政府保衛國家跟人民安全的責任，更強調「我們期待所有的溝通，會進行必要的解釋。」

總統府秘書長陳菊（右）上午陪同北市第六選區立委候選人謝佩芬（左）車隊掃街。記者魏...
總統府秘書長陳菊（右）上午陪同北市第六選區立委候選人謝佩芬（左）車隊掃街。記者魏莨伊／攝影
分享
總統府秘書長陳菊（左）與民進黨主席卓榮泰（右）上午為北市第六選區立委候選人謝佩芬...
總統府秘書長陳菊（左）與民進黨主席卓榮泰（右）上午為北市第六選區立委候選人謝佩芬（中）站台。記者魏莨伊／攝影
分享

反滲透法陳菊民進黨郭台銘

延伸閱讀

被當政黨票提款機？陳菊：柯文哲聲量低 我就當...

確實後悔未好好思考 郭台銘：2024旁觀而不...

若強行通過反滲透法 郭台銘嗆要帶團到立院抗議

郭台銘27日為楊瓊瓔造勢挺認真的人！ 盧秀燕...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

批蔡英文施政違法違憲 馬英九：「據她說」有國際學位

2019-12-25 14:41

民進黨推年底三讀反滲透法 馬英九：執政3年在幹嘛？

2019-12-25 13:38

若強行通過反滲透法 郭台銘嗆要帶團到立院抗議

2019-12-24 23:26

當超級總統出現 宋楚瑜：中華民國就會像魔獸世界

2019-12-25 15:05

綠推反滲透法挨批 林飛帆：只有白狼、邱毅、吳斯懷需擔心

2019-12-25 14:41

陳菊轟：拿我當肉砧 柯酸：別問Ａ答Ｂ

2019-12-25 14:17

批蔡濫權 馬：用選票下架違憲總統

2019-12-25 14:17

綠擬年底前過反滲透法 朱立倫憂：走回戒嚴時代有冤案

2019-12-25 12:42

影／藍委：紅色資本滲透國發基金

2019-12-25 12:35

韓營列拉高平均薪資的民進黨「青年楷模」口譯哥上榜

2019-12-25 12:25

韓為無法陪市民道歉 賴清德反問：道歉後就此回高雄？

2019-12-25 12:25

批蔡政府違憲毀憲 吳敦義：中華民國還算民主法治國？

2019-12-25 12:10

泛藍協會：綠推反滲透法 意在捉拿韓國瑜並沒收大選

2019-12-25 12:05

韓國瑜夜夜秀向市民道歉 綠批誠意不足藍讚心意最重要

2019-12-25 11:59

呼籲民眾愛國　竹市藍營議員推國旗帽

2019-12-25 11:57

再槓監察院 柯文哲：被監院彈劾是種勳章

2019-12-25 11:54

下架陳師孟？陳其邁：應由監察、司法兩院協商建立制度

2019-12-25 11:53

選戰拚到「燒聲」 吳怡農：聲帶有點傷到

2019-12-25 11:52

比蔡英文更好？ 館長：侯友宜參選就大力支持

2019-12-25 11:52

反滲透法惹議 柯文哲：應講清楚國安是誰來決定

2019-12-25 11:46

陳菊砲轟：聲量低就被當肉砧 柯文哲：請不要問Ａ答Ｂ

2019-12-25 11:44

綠推反滲透 藍爆：國發基金投資陸資生技公司

2019-12-25 11:22

影／菊系卡邁？陳其邁：搬弄是非無中生是惡質選舉操作

2019-12-25 10:56

晉陞火箭發射暫緩？ 太空中心：未收到通知

2019-12-25 10:52

陳師孟約談馬案法官 馬英九怒批：非常嚴重的干預司法

2019-12-25 10:37

影／台商憂反滲透法？羅文嘉：最擔心的是中共和代理人

2019-12-25 10:08

不能批小英？貼張照片警察就上門 深綠學者也怒了

2019-12-25 09:00

確實後悔未好好思考 郭台銘：2024旁觀而不袖手

2019-12-24 23:28

拒上三立政論節目 羅智強讚：國民黨硬起來

2019-12-24 22:35

柯文哲說郭台銘踩政治地雷 郭：柯的金句聽聽就好

2019-12-24 21:54

庶民經濟破壞台灣進步 柯文哲：不服氣可以舉手

2019-12-24 21:05

馬英九聖誕裝報佳音 民眾合照拍不完

2019-12-24 19:18

【重磅快評】從新北環狀線看出林佳龍比徐國勇有前途

2019-12-24 17:35

台學聯26日辦學生模擬投票 展青年世代聲音

2019-12-24 14:57

行憲紀念日 國民黨明舉辦護憲座談

2019-12-24 14:28

賄聲賄影 民進黨加碼百萬查賄

2019-12-24 14:28

被問未來選台北市長？林右昌：想太多了

2019-12-24 14:10

行憲紀念日「護體制」 國民黨辦護憲座談、推全民報案

2019-12-24 13:46

柯文哲上任五周年 施政滿意度小降4%

2019-12-24 13:44
看更多

熱門文章

上任5周年滿意度六都墊底 柯文哲：比韓國瑜差不簡單

2019-12-25 11:23

挺韓遊行有五星旗？遭批張冠李戴 黃光芹道歉了

2019-12-24 17:38

韓國瑜上博恩夜夜秀：怎麼酸我都沒關係，除了....

2019-12-24 23:26

真的假不了 事實查核中心認證罷韓遊行照片

2019-12-24 18:03

博恩盤腿動作「卡東西」 韓國瑜笑：你這樣怎麼上愛情摩天輪

2019-12-24 22:32

不能批小英？貼張照片警察就上門 深綠學者也怒了

2019-12-25 09:00

孫大千：未來法官敢「辦綠」 將遭陳師孟們修理凌辱

2019-12-25 08:22

高嘉瑜見郭台銘 陳水扁批：沒看過這麼不要臉的候選人

2019-12-24 17:12

陳師孟再出言損法官「司法是黨國思想最後防線」

2019-12-25 00:25

【即時短評】韓國瑜掀開「遮羞布」 要選民看清民進黨

2019-12-25 01:28

韓國瑜上博恩夜夜秀 王丹：看了傻眼無法理解他的思維

2019-12-25 10:36

【重磅快評】從新北環狀線看出林佳龍比徐國勇有前途

2019-12-24 17:35

誤用照片道歉仍遭批 黃光芹嗆黃子哲：打擊我不會讓韓國瑜多一票

2019-12-25 08:42

影／對錯不是靠人數 陳師孟嗆：司法是黨國思想的最後防線

2019-12-24 16:58

監委約詢法官 基層爆：陳師孟算溫柔、蔡崇義才刻薄

2019-12-24 21:33

卡神案再燒 藍營秀合約「網軍上線是民進黨」

2019-12-24 23:58

博恩訪韓國瑜百無禁忌 「韓導、小熊維尼」字眼都出現

2019-12-25 01:05

比蔡英文更好？ 館長：侯友宜參選就大力支持

2019-12-25 11:52

女嬰事件韓告三立 蘇貞昌：總統還沒當就一直告不太好

2019-12-24 15:43

拒上三立政論節目 羅智強讚：國民黨硬起來

2019-12-24 22:35

庶民經濟破壞台灣進步 柯文哲：不服氣可以舉手

2019-12-24 21:05

邱毅預告明爆料 柯文哲、賴清德都被小英網軍打擊

2019-12-24 22:00

直言集／陳師孟暴走 毀憲壞法治

2019-12-25 00:52

洪慈庸與夫卓冠廷騎機車追垃圾車 拜票尋求支持

2019-12-24 15:23

【即時短評】嗆在野黨高分貝 遇陳師孟卻噤聲？

2019-12-24 22:15

熱點風雲／嘉縣山區 打破明文規定…棄保成勝負關鍵

2019-12-25 00:29

若強行通過反滲透法 郭台銘嗆要帶團到立院抗議

2019-12-24 23:26

韓國瑜為女嬰父母遭媒體打擾致歉 籲有心人別再殘害

2019-12-24 15:13

影／張善政談助韓國瑜謀位 全因這2人「壞事做盡」

2019-12-24 23:34

柯文哲、韓國瑜施政滿意度墊底 鄭文燦：分心選舉

2019-12-25 10:20

郭台銘27日為楊瓊瓔造勢挺認真的人！ 盧秀燕將同框

2019-12-24 22:25

民調領先 侯友宜：希望今天比昨天好，明天比今天好

2019-12-25 11:18

謝龍介感謝賴清德 沒有賴網軍不會曝光

2019-12-24 18:54

法官回嗆陳師孟「監委也非選上的」 籲勿干預審判

2019-12-24 20:32

陸軍特戰首度披露「美陸軍6項戰鬥體適能」訓練

2019-12-24 16:34

「湯文馨早離職」黃國書怒告

2019-12-25 02:48

綠黨民調／蔡韓差距至33.6百分點 怕韓國瑜當選微幅增

2019-12-25 12:21

陳菊砲轟「聲量低就被當肉砧」 柯文哲：請不要問A答B

2019-12-25 11:44

影／張善政與青年座談 外地學生一整車被質疑動員

2019-12-25 01:08

韓國瑜妻舅吃毒無罪說發酵？法務部下令查不實言論

2019-12-24 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top