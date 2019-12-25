民進黨推年底三讀反滲透法 馬英九：執政3年在幹嘛？

蔡政府上任至今，違憲爭議不斷。前總統馬英九今天出席國民黨護憲座談會時表示，蔡總統以民主程序取得政權後，竟反過來掏空民主憲政根基，不配再說自己在護民主；裝睡的人叫不醒，全民應有所行動，否則民主自由就葬送在蔡手上。記者周志豪／攝影 分享 facebook

蔡政府上任至今，違憲爭議不斷。前總統馬英九今天出席國民黨護憲座談會時表示，蔡總統以民主程序取得政權後，竟反過來掏空民主憲政根基，不配再說自己在護民主；裝睡的人叫不醒，全民應有所行動，否則民主自由就葬送在蔡手上。

馬英九引述美國學界《民主國家如何死亡》一書表示，民主國家衰敗特徵，不是一次政變或戒嚴，而是「專制領袖濫用政府權力並完全壓制反對黨，民主制度就用欺瞞大眾的方式，一步一步走向死亡。」這就好像在講台灣。

馬英九批評，蔡總統執政以來心中只有選舉算計，沒有憲法正義，不顧程序正義將《反滲透法》草案逕付二讀，法案對境外敵對勢力的構成要件、滲透來源的定義都模糊不清，執法機關將窒礙難行，行政機關根本沒準備好，推這麼嚴的法律要幹嘛？

馬英九說，《反滲透法》草案好像要恢復戒嚴，規定一般民眾即使不知情狀況下接受「滲透來源」委託或再委託，在台從事合法行為，也將面臨刑責，任何人或團體都可能被扣與「境外敵對勢力」勾結罪名，是部侵犯人民自由、傷害民主法治違憲惡法。

馬英九質疑，若蔡英文總統真覺得台灣被滲透的這麼嚴重，為什麼執政前幾年不推動修法，等到現在選舉時才拿出來操作？