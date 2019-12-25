沈富雄：國民黨板塊萎縮 候選人不喊分裂投票將GG

2020選戰倒數17天，前立委沈富雄今天在臉書表示，國民黨的板塊，正逐步快速萎縮中。沈富雄舉北市中山松山選區選情為例，為何蔣萬安在藍營選民支持度，高於吳怡農在綠營選民支持度，中間選民又領先下，卻與吳怡農打成PＫ盤？答案就是國民黨板塊萎縮了。

沈富雄說，蔣萬安、李彥秀、柯志恩等人，如何在最後16天搶救自己？只有想辦法讓那些以國民黨為恥的前國民黨人，把手中的3票起碼投下一票。但困難的是，要選民分裂投票，候選人本人不容易啟口，但是，狠不了這個心，就GG了。

沈富雄說，蔣萬安在藍營選民中的支持度，高於吳怡農在綠營選民中的支持度，中間選民中，蔣萬安的支持度也領先吳怡農，但總分兩人卻打成PＫ盤，蔣只領先吳0.8%。何以故？這是簡單的數學，答案是國民黨的板塊萎縮了。

沈富雄說，國民黨人羞與國民黨為伍，不再認同國民黨，為何國民黨的板塊正逐步快速萎縮？因目前的選舉語言而論，國民黨就是，吳敦義加韓國瑜加吳斯懷加兩岸政策。

沈也在臉書提到總理紀念歌的歌詞「莫散了團體，莫灰了志氣」，但如今，國民黨志氣是灰了，團體表面未散，卻在崩解萎縮中。

至於國民黨板塊的萎縮有多嚴重？沈富雄說，在幾家相對公正、有公信力的民調機構每次新民調出爐，只要先瞄一下1025份樣本中，政黨認同度的比例，大致心理有譜，目前國民黨與民進黨的認同度大致是0.7比1.0，換算成蔡韓支持度的差距大約是25%。