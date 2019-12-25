影／吳思瑤、李婉鈺短兵相接 聖誕節尬場拜票

2020大選倒數，台北市第一選區（北投士林）進入肉搏戰，民進黨立委候選人吳思瑤今天頭戴聖誕帽，出動選舉利器「GoGoBar」，跟民眾奉茶博感情；而一邊一國行動黨候選人李婉鈺，同樣在市場另一端擺攤送咖啡，吳、李陣營短兵相接，尬場較勁意味濃。

力拚連任的民進黨候選人吳思瑤，這次面對國民黨候選人汪志冰、一邊一國行動黨候選人李婉鈺的雙重夾殺，讓該選區被視為台北市「死亡之組」。

今天是聖誕節，吳思瑤出動奉茶行動車GoGoBar，特別妝點聖誕風格，並跟時代力量市議員黃郁芬、前時代力量發言人吳崢，一同在北投市場跟民眾奉茶；過了約30分鐘，李婉鈺團隊也抵達北投市場，準備擺攤送咖啡，一度打算設在吳思瑤旁邊，但最後又移至市場另一端，吳、李陣營短兵相接。

吳思瑤笑說，她的GoGoBar已經出動快500場次，這次化身聖誕茶車，向大家地上聖誕平安茶；至於選情是否膠著？吳思瑤表示，她的選情不受影響，持續以正能量全力以赴，爭取選民支持，且李婉鈺的政治立場，一下一邊一國、一下兩岸一家親，且過去一再打擊她，令人質疑是否在幫助國民黨汪志冰。