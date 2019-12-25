選戰倒數 綠黨民調 政黨票31.8%無明確表態

2020選戰倒數17天，綠黨今天公布最新不分區政黨票民調，政黨票支持度，民進黨比例為29%、支持國民黨有22.1%、台灣民眾黨5.9%、時代力量3.2%，親民黨2.1%，高達31.8%的受訪民眾則表示，無明確意見。

若與前一周綠黨民調相比，民進黨政黨票支持度微幅下降1.2個百分點、國民黨則微幅上升0.5個百分點，民眾黨持平、時代力量支持度微幅上升。

另外政黨支持度部分，最新民調，47%受訪民眾支持泛綠，27.9%支持泛藍，有14.7%不偏任何政黨。

這次綠黨民調也調查，上周末的挺韓罷韓遊行哪一場辦得比較成功？民調顯示，46.1%受訪民眾認為罷韓遊行比較成功，僅有20.3%認為挺韓遊行成功。