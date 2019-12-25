選戰倒數 綠黨民調 政黨票31.8%無明確表態
2020選戰倒數17天，綠黨今天公布最新不分區政黨票民調，政黨票支持度，民進黨比例為29%、支持國民黨有22.1%、台灣民眾黨5.9%、時代力量3.2%，親民黨2.1%，高達31.8%的受訪民眾則表示，無明確意見。
若與前一周綠黨民調相比，民進黨政黨票支持度微幅下降1.2個百分點、國民黨則微幅上升0.5個百分點，民眾黨持平、時代力量支持度微幅上升。
另外政黨支持度部分，最新民調，47%受訪民眾支持泛綠，27.9%支持泛藍，有14.7%不偏任何政黨。
這次綠黨民調也調查，上周末的挺韓罷韓遊行哪一場辦得比較成功？民調顯示，46.1%受訪民眾認為罷韓遊行比較成功，僅有20.3%認為挺韓遊行成功。
綠黨表示，這份民調調查時間為2019年12月23~24日，調查對象為全國年滿20歲以上民眾 ，抽樣方法為手機與市話各半。市話以全國家戶電話資料庫為抽樣母體，採分層比例抽樣。 手機以NCC公布手機前綴號碼(前5碼)加上隨機產生後5碼進行抽樣。 完成樣本數1054份， 抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差 ±3.01% 加權方法。採戶籍、年齡、性別加權，執行單位為展欣民調，經費來源綠黨。
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