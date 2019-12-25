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韓營列拉高平均薪資的民進黨「青年楷模」口譯哥上榜

2019-12-25 12:25聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

韓國瑜競選辦公室今日舉行記者會，發表十位拉高全台平均薪資民進黨青年楷模」，包括口譯哥趙怡翔、民進黨秘書長林飛帆，質疑民進黨讓「肥貓有權、台灣挨拳」。

韓競辦上午舉行「青年造台灣，台灣拚未來」以及「民進黨優秀十大青年大比拚！」記者會，由副總統候選人張善政、國政顧問團副總召蔡玉玲、勞動組顧問許雲翔、總發言人王淺秋、發言人葉元之出席。

王淺秋表示，雖然2017年名目經常性薪資創歷史新高，但扣掉通膨因素，實質經常性薪資比20年前倒退，20至24歲族群更僅僅只有1999年的91％，台灣已淪落到青年薪資不增反減，今年6月青年失業率突破12%，高於整體的三倍的惡劣大環境。反觀民進黨，皇親國戚們20幾歲就可以當上國營企業董事，一家三口都在同一家國營企業，只要顏色正確就有好工作，讓台灣人都相當羨慕。

葉元之說，主計總處公布全年總薪資中位數為49萬元，近 67% 員工年薪低於平均數62.9萬，有很多年輕朋友在網路上懺悔自己拉低平均，他們特別整理的「民進黨十大青年楷模」，包括駐美代表處政治組組長趙怡翔、民進黨副秘書長林飛帆、北農前總經理吳音寧、謝系網軍大將楊蕙如、華航董事長辦公室特助羅雅美、總統府發言人室諮議林家如、交通部部長辦公室主任卓冠廷、台苯董事長吳怡青、駐日諮議劉家愷、台船環海董事鄭亦麟。

張善政承諾，如果韓國瑜執政以後，所有年輕人只要有能力就會有發揮的空間。用人完全開放，以專業為主，如果有人被質疑是因為誰而沾親帶故，也絕對是因為其能力出色，一切開放外界檢視、公評。

他提到，目前低薪的問題在於台灣產業升級面臨瓶頸、高等教育擴張、勞動市場無法接軌。台灣當務之急是把建構專屬下世代的產業環境。將大數據、物聯網、人工智慧和5G應用在各行各業。讓數位新科技不但可以翻轉產業，更可以幫年輕人找到一片可以發揮的天空。 

張善政說，他在政見發表會提出10大數位行動計畫，就是希望從政府改造腦袋開始，讓直屬行政院的數位創新委員會全面盤點及修訂符合數位時代的法規，落實數位文化、數位教育等基礎建設，讓智慧農村、智慧製造等台灣下世代的各種「智慧」產業百花齊放。

張善政指出，國發會2019年初的報告就已看出產業升級瓶頸是青年低薪的主要原因，但蔡政府卻一直沒有集中力量在產業環境改造上，而是花大量精神在宣傳政績、搞政治鬥爭。至今台灣的新創STO(證劵型代幣發行)公司，幾乎都是捨台灣而去海外募資。 民進黨應該優先聚焦產業升級的瓶頸，積極建構下一代產業，少玩弄法律將環境建構好。

國民黨副總統候選人張善政表示，若當選將透過數位新科技，翻轉產業，幫年輕人找到一片...
國民黨副總統候選人張善政表示，若當選將透過數位新科技，翻轉產業，幫年輕人找到一片可以發揮的天空。 記者蔡佩芳／攝影
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韓國瑜競選辦公室今日舉行記者會，發表十位拉高全台平均薪資的民進黨「青年楷模」，口...
韓國瑜競選辦公室今日舉行記者會，發表十位拉高全台平均薪資的民進黨「青年楷模」，口譯哥趙怡翔、卡神楊蕙如、民進黨秘書長林飛帆等人都上榜。 記者蔡佩芳／攝影
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民進黨青年薪資

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