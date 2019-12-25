泛藍協會：綠推反滲透法意在捉拿韓國瑜並沒收大選

中華泛藍協會和反滲透危機處理小組共同主辦記者會，指民進黨在大選前夕強行通過「準戒嚴法」的「反滲透法」草案，為遂行綠色恐怖的獨裁政治。文化大學政治系副教授林忠山說，反滲透法通過之後，下一步就是捉拿國民黨總統候選人韓國瑜；新黨前立委錢達指出，捉拿韓國瑜若有韓粉暴動，民進黨還留一手，就是宣布戒嚴，順勢沒收此次大選，確保蔡英文執政。

林忠山表示，看守政府要用舊的民意多數來強行通過反滲透法，意在影響選舉，蔡英文連續贏10多個百分點是真的嗎，對民進黨來說，這是一場豪賭，抓了韓國瑜後還有很多人，韓國瑜就算在這場大選中獲勝，也會被判當選無效。

孫文學校北院院長林定芃說，反滲透法更甚戒嚴法，給予行政機關太大裁量權，行政機關認為怎麼樣就怎麼樣；他指出，過去的戒嚴法和動員戡亂條例，還受到相當程度的約制監督，不完全由行政部門說了算，但反滲透法給予行政部門空白授權，綠色恐怖將堪比納粹。

政大外交系教授李明說，日韓同樣面臨北韓這類強敵，都沒有反滲透法，只有納粹德國跟蘇聯KGB才在反滲透，劍指本國國民，法界人士也大聲質疑反滲透的定義不清是違反程序正義，因此這部反滲透法是別有心機的惡法，不具正當性。

李明指出，韓國瑜聲勢高漲，民進黨敗象已露，乾脆以反滲透法壓制在野黨。民進黨在12月31日通過之後只要三天，蔡英文總統就可以簽署通過成為法律，中選會好整以暇，依法指揮監督，可宣告韓國瑜不具有候選人資格，即使當選也能宣告無效。