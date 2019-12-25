韓國瑜夜夜秀向市民道歉 綠批誠意不足藍讚心意最重要

高雄市長韓國瑜參加的知名脫口秀節目「博恩夜夜秀」昨天晚上播出，並在主持人博恩「追問」有沒有要向什麼人道歉時，向高雄市民道歉。民進黨高雄市議員黃文益今天批評韓國瑜的道歉，場合、誠意和時間都不當。國民黨高雄市議員蔡金晏認為心意最重要，不像民進黨做得不對，不但不道歉，還硬拗。

黃文益表示，博恩夜夜秀是一個脫口「秀」節目，有娛樂、博君一笑的效果，韓國瑜在節目中向高雄市民道歉，他覺得誠意不足，埸合不對，而且在1221那麼多人站出來參加罷韓遊行之後道歉，時間點也太遲了，如果韓是在就職周年記者會中向市民道歉，才是有誠意的、正式的道歉，可是韓國瑜連就職周年記者會都缺席。

蔡金晏說，雖然博恩夜夜秀是脫口秀節目，韓國瑜的道歉一樣有誠意，都很OK，心意比場合重要，難道要在造勢場合、要登報道歉才算數嗎？韓國瑜還因請假參選總統向高雄市民道歉，反觀這4年多來，民進黨做了多少招很多民怨、讓人民質疑不當的事，民進黨有道歉嗎？有些事不但沒有，還要硬拗。