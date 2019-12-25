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韓國瑜夜夜秀向市民道歉 綠批誠意不足藍讚心意最重要

2019-12-25 11:59聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市韓國瑜參加的知名脫口秀節目「博恩夜夜秀」昨天晚上播出，並在主持人博恩「追問」有沒有要向什麼人道歉時，向高雄市民道歉。民進黨高雄市議員黃文益今天批評韓國瑜的道歉，場合、誠意和時間都不當。國民黨高雄市議員蔡金晏認為心意最重要，不像民進黨做得不對，不但不道歉，還硬拗。

黃文益表示，博恩夜夜秀是一個脫口「秀」節目，有娛樂、博君一笑的效果，韓國瑜在節目中向高雄市民道歉，他覺得誠意不足，埸合不對，而且在1221那麼多人站出來參加罷韓遊行之後道歉，時間點也太遲了，如果韓是在就職周年記者會中向市民道歉，才是有誠意的、正式的道歉，可是韓國瑜連就職周年記者會都缺席。

蔡金晏說，雖然博恩夜夜秀是脫口秀節目，韓國瑜的道歉一樣有誠意，都很OK，心意比場合重要，難道要在造勢場合、要登報道歉才算數嗎？韓國瑜還因請假參選總統向高雄市民道歉，反觀這4年多來，民進黨做了多少招很多民怨、讓人民質疑不當的事，民進黨有道歉嗎？有些事不但沒有，還要硬拗。

博恩夜夜秀主持人博恩在節目中問韓有沒有想跟哪些人道歉？韓國瑜說或許是因為年少輕狂，如果讓大家感覺不好，非常抱歉。博恩隨後「暗示」韓，只是想說如果答案不是「高雄市民」…然後做個流淚的手勢表情，韓國瑜意會主持人說的是對高雄市民，即表示感謝高雄市民給他機會，因為請假參加選舉，沒有辦法時常陪伴高雄市民朋友，非常抱歉。

國民黨高雄市議員蔡金晏認為高雄市長韓國瑜昨天在博恩夜夜秀中向高雄市民道歉的心意可...
國民黨高雄市議員蔡金晏認為高雄市長韓國瑜昨天在博恩夜夜秀中向高雄市民道歉的心意可被肯定。圖／本報資料照片
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民進黨高雄市議員黃文益認為高雄市長韓國瑜昨天在博恩夜夜秀中向高雄市民道歉，誠意不...
民進黨高雄市議員黃文益認為高雄市長韓國瑜昨天在博恩夜夜秀中向高雄市民道歉，誠意不足。圖／翻攝黃文益Line影片
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高雄市長韓國瑜在昨天播出的「博恩夜夜秀」中以自己因參選而未能一直在高雄向高市民道...
高雄市長韓國瑜在昨天播出的「博恩夜夜秀」中以自己因參選而未能一直在高雄向高市民道歉。圖／翻攝「博恩夜夜秀」畫面
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韓國瑜高雄市民進黨

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