反滲透法惹議 柯文哲：應講清楚國安是誰來決定

台北市長柯文哲（中）上午在市政府舉行就職五周年記者會。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

鴻海集團創辦人郭台銘昨接受電視台專訪。針對民進黨有意在31日通過「反滲透法」，郭台銘表示，明年新國會就要選出來，在沒辦幾場公聽會情況下，這部比當初服貿協議嚴重10倍、20倍的法律，有必要趕在月底前倉促通過？如果民進黨執意在12月31號通過反滲透法，不排除帶團到立法院去抗議。

對此，台北市長柯文哲今上午受訪時表示，陳抗是人民權利，他當然可以發動，但重點是你發動後有多少效果，這才是要考慮的。

柯文哲說，反滲透法規範的對象是台商、台灣人民，自己沒有反對那個法令，但是要怎麼執行，應該要講清楚。

柯文哲說，我們早上也在討論，台灣現在允許中國大陸公司到台灣，可是有時候又說有國安疑慮，這個不能做、那個不能做，但對我們來說造成困擾，因為中國大陸在台灣公司很多，什麼不能做應該要講清楚，不能說約簽下去才說是陸資做這個有問題。

柯文哲表示，原則上防止外國勢力影響台灣政治和選舉，這個目標ok，在這個大帽子底下沒有人反對，但怎麼執行要講清楚，不然真的造成困擾。

柯文哲說，台北市政府和很多公司簽約，其中包括中國大陸廠商，不能說簽約之後又說涉及國安，問題是國安是誰決定的，應該要講清楚什麼不可以經營，什麼可以做，什麼不能做，要講清楚。