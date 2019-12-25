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綠推反滲透 藍爆：國安基金投資陸資生技公司

2019-12-25 11:22聯合報 記者張文馨／台北即時報導

民進黨立法院黨團力推在下周二通過「反滲透法」草案，國民黨立委許毓仁今天上午舉行記者會，民進黨忙著抹紅在野黨，卻任由國發基金轉投資的台杉公司，投資具有中資色彩的昌郁生技，昌郁生技資本額為10萬元，和對岸一家資本額200萬美元的昌郁醫藥，是同一個老闆，負責人徐景宏名列中共中組部千人計畫，因此不僅是中資色彩，還牽扯中共軍方色彩。

許毓仁指出，美國聯邦調查局（FBI）已將千人計畫列為調查重點，指出千人計畫的一部分與中共軍隊密切相連，甚至有美國研究機構傳出被要求開除參與千人計畫的學者；在今年美國參議院聽證會上，更指出有140名專家學者遭到調查，蔡政府竟渾然不知，成為國安大漏洞。

台北市議員張斯綱指出，台杉生技基金今年5月投資昌郁生技1億6千萬元，對照「昌郁醫藥」發現為同一家公司，且該公司現有晨興資本、平安創投、泰福資本、中太投資等投入該公司，前三家均為中資，其中平安創投創辦人馬明哲還是中共國務院前總理溫家寶的好友。

張斯綱質疑，兩家昌郁就是同一家公司，負責人都是徐景宏，紅色資本投資時間在2018年，而台灣台杉生技基金在2019年投資，他表示，這是紅綠資金共同合作，張斯綱質疑，為何民進黨政府表面對中資喊打喊殺，政府資金卻與中資合作，還是所謂高階生物技術藥物，難道這不是國安問題嗎？而又是誰主導本案投資？

台北市議員李明賢說，2012年中國醫藥工業研究總院網站「醫工總院2011年度十大新聞」中提到，徐景宏現任國家上海新藥安全評價研究中心副主任、首席科學家，入選中組部第五批千人計畫，成為國家特聘專家；徐景宏在專訪中大讚中共並指台灣退步。

李明賢說，就在上個月，國台辦才宣布台灣有72位專家加入千人計畫，請問陸委會調查了嗎？還是現在選舉中，整個政府都在拚選舉，蔡政府已經失能了？

藍營民代指控，國發基金轉投資的台杉公司，投資具有中資色彩的昌郁生技，負責人徐景宏...
藍營民代指控，國發基金轉投資的台杉公司，投資具有中資色彩的昌郁生技，負責人徐景宏還在對岸開設昌郁醫藥。圖／許毓仁辦公室提供
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