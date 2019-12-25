影／菊系卡邁？陳其邁：搬弄是非無中生是惡質選舉操作

對於菊系卡韓的說法，行政院副院長陳其邁表示，這是搬弄是非、無中生有的說法，是惡質的選舉操作。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

行政院副院長陳其邁今天到高雄展覽館，參加橋頭科學園區招商說明會暨產學合作成果發表會。對於外傳「菊系卡邁」的說法，陳其邁表示，這是搬弄是非、無中生有的說法，是惡質的選舉操作。

韓國瑜在博恩夜夜秀節目中，以「因為請假在外面參加選戰，所以沒辦法時常陪著高雄朋友，非常的抱歉」。陳其邁說，韓在罷韓的遊行之後，還戲稱這個是遮羞布，對民意的態度沒有誠懇、誠實的面對，還甚至認為不是那麼的重要。他看節目中博恩一直要問韓有沒有要向誰道歉？韓一直講，最後才在主持人提醒下，說因不在高雄而道歉。

陳其邁說，問題是市長都跑了、心都變了，如果能專心市政，兌現競選承諾，市民就會支持韓，也不會走上街頭。但是避重就輕，也被主持人逼得才道歉，市民大概也很難接受吧。

陳其邁當天並未參加「1221Wecare高雄大遊行」，外界也好奇原因。陳其邁表示，因為遊行當天原本就有其他行程，他現在不管是在黨、或是在行政院的工作，行程都很透明，邀請的單位或公務行程，大家都知道他在哪裡，這些都是很早以前就決定的。

「所以在講什麼『卡邁』，那個是搬弄是非、無中生有的說法。」陳其邁說，罷韓遊行完，先有所謂的民主遮羞布，來貶損罷韓民意的聲音，然後又說所謂的的卡邁，這個都是惡質的選舉操作。