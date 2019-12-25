晉陞火箭發射暫緩？ 太空中心：未收到通知

晉陞太空科技原定27日在台東達仁鄉發射火箭，上頭搭載國家太空中心科研儀器，但因發射前一周才告知當地居民遭抗議，發射暫緩，不過近日又在公司的推特上秀出探空火箭「飛鼠一號」。太空中心副主任余憲政今天受訪表示，他們未收到晉陞申請暫緩計畫。

本次火箭發射是太空中心委託晉陞執行的計畫，目的是把科研儀器載至太空，進行有關電離層的實驗。余憲政說，太空中心委託晉陞執行一次性的火箭發射，過程由晉陞向交通部、民航局等單位申請使用空域發射火箭，也經核准，並將發射期程知會太空中心。

交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信日前稱，本案爭議在於使用農地而非工業用地發射火箭，且未如實和居民溝通。對此，余憲政說，太空中心和晉陞的合約不包括發射場地，因此過程中也沒多問；吳宗信說，如果是學研單位發射火箭，都是租用政府公有地。但民營公司為求長久經營，自然會想蓋發射基地。

晉陞是我國第一家火箭公司，陳彥升加入前曾任職太空中心。余憲政表示，陳在職時間是2005年3月到2016年6月，最高職務是系統工程組組長，也兼任過次軌道科學實驗計畫主持人。陳彥升是美國堪薩斯大學航太工程博士，曾是美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家。

太空中心隸屬國家實驗研究院，國研院是科技部下設的財團法人，余憲政表示，此案經費來源是政府，是太空中心年度計畫書的一環，由太空中心委託外部單位執行的計畫。但因合約沒包括場地，且載明場地自行負責，不會負責監督場地使用。按國際慣例，委外的火箭發射服務，相關的保險事宜也有由外部單位負責。

余憲政說，火箭發射程序過程由晉陞向交通部、民航局等單位申請使用空域發射火箭，都已經過核准，並將發射期程知會太空中心。