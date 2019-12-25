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陳師孟約談馬案法官 馬英九怒批：非常嚴重的干預司法

2019-12-25 10:37聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

前總統馬英九和竹縣立委一選區候選人林為洲今天在新竹縣湖口揭牌韓國瑜、林為洲聯合競選總部，會後兩人前往湖口市場掃街，兩人受到民眾熱烈歡迎，直呼「凍蒜！馬到一定成功」。

針對監委陳師孟打算約詢曾判決馬英九洩密案無罪的法官，媒體詢問馬英九的看法。他回應「這是非常嚴重的干預司法」，因為說要了解法官的新政，但法官的心證就是司法獨立審判非常重要的領域，這不能由外界來干預的。

馬英九直指，他感到最遺憾的是司法院長和總統都沒有吭聲，這非常嚴重，「蔡總統不是剛上任就推動司法改革，她改革什麼東西啊？改革了半天，司法被干預到這個程度，她好意思再做下去嗎？」

今天在揭牌儀式中，馬英九、新竹縣長楊文科、花蓮市長魏嘉賢、湖口鄉長林志華等人都到場，馬英九說，林為洲在國會有戰力、在選區接地氣的立委，包含五揚延伸到頭份、台大新竹生醫園區分院都是林為洲爭取。更讓馬英九敬佩的去年新竹縣長選舉，林為洲在最後關頭決定放棄，支持楊文科，這樣的胸襟是一個了不起的政治人物，林在很多場合出來支持，讓大家看見真正的團結。

馬英九今天再批反滲透法，他說民進黨執政讓大家不快樂，去年民進黨地方選舉大敗，這一年有改進嗎？反而越來越不像話。兩周前立院舉行反滲透法公聽會，條文範圍廣泛、內容模糊，什麼叫做境外敵對組織？滲透來源？這都不是法律上確定名詞，刑事法律一定要很明確，居然只有民進黨的版本，且案子到立院也無討論，今年12月31日還想要全力通過，這還是民主國家嗎？

馬批評，受害的可能是台商、台眷、台生，也可能所有到大陸旅行的人，民進黨以前不是反對白色恐怖嗎？它這個「綠色恐怖」要遠超過白色恐怖，他看這些條文，覺得好像恢復戒嚴，恢復動員戡亂時期，怎麼可以這樣？幸好那時林為洲主持的很好，把這些缺點都展現出來，這也顯示出林為洲立委在國會有戰力。

林為洲表示，湖口鄉是藍營大本營，尤其在一選區因湖口人數眾多，更是兵家必爭之地，他特別選擇湖口作為聯合競選總部，他也懇託民眾支持，面對選戰最後的攻擊時刻，他也學習楊縣長的精神「實在做事」，因此選舉過程中他都分享為民爭取的事情。

林為洲還說，他今年選舉很特殊，沒有印文宣和邀請函，所有通知都是電子化，只能在LINE和臉書上看到。另外，也沒有掛布條、旗幟，只有10隻活動旗幟，讓選舉很環保。

前總統馬英九和竹縣立委一選區候選人林為洲今天在新竹縣湖口市場掃街，受到民眾熱烈歡...
前總統馬英九和竹縣立委一選區候選人林為洲今天在新竹縣湖口市場掃街，受到民眾熱烈歡迎。記者郭政芬／攝影
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馬英九說，林為洲是在國會有戰力、在選區接地氣的立委。記者郭政芬／攝影
馬英九說，林為洲是在國會有戰力、在選區接地氣的立委。記者郭政芬／攝影
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林為洲表示，湖口鄉是藍營大本營，尤其在一選區因湖口人數眾多，更是兵家必爭之地，懇...
林為洲表示，湖口鄉是藍營大本營，尤其在一選區因湖口人數眾多，更是兵家必爭之地，懇託民眾支持，現場民眾高舉國旗喊凍蒜。記者郭政芬／攝影
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前總統馬英九和竹縣立委一選區候選人林為洲今天在新竹縣湖口揭牌韓國瑜、林為洲聯合競...
前總統馬英九和竹縣立委一選區候選人林為洲今天在新竹縣湖口揭牌韓國瑜、林為洲聯合競選總部。記者郭政芬／攝影
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前總統馬英九和竹縣立委一選區候選人林為洲今天在新竹縣湖口市場掃街。記者郭政芬／攝...
前總統馬英九和竹縣立委一選區候選人林為洲今天在新竹縣湖口市場掃街。記者郭政芬／攝影
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林為洲馬英九司法院

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