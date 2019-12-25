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柯韓施政滿意度墊底 鄭文燦：分心選舉

2019-12-25 10:20聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

今天12月25日，是縣市首長就職周年，卓越雜誌公布由思維策略公司近日執行的六都市長就任一周年施政表現調查，台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜表現墊底，桃園市長鄭文燦則輸給新北市長侯友宜拿下第二。鄭文燦說，柯、韓主要是因為選舉分心，「市民期待市長當然是希望市政第一，其他黨務選舉行程是次要的」，自己拿第二認為民調有高有低很正常。

卓越雜誌這份六都市長就職周年調查顯示，民眾對於市長的滿意度和未來三年表現信心度的排序相同，第一到第三名依序為新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲，3人的滿意度都比不滿意度高、有信心都比沒信心高，至於第四至六名依序為台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲。

鄭文燦今天出席市政會議後受訪被問到柯、韓都雙雙墊底，他說，韓市長與柯市長主要是因為分心，一個去選總統，一個是為民眾黨在各地拚選舉，「市政是有點放下來」，市民期待市長當然是希望市政第一，其他黨務選舉行程是次要的。

鄭文燦還說「韓是總統候選人顯然是無法兼顧市政與選舉」，柯文哲則是全力幫民眾黨輔選，很大行程是輔選行程，並認為每個首長雖然都有些輔選工作，但市政應要占很大比例。

至於鄭文燦自己拿到第二名，輸給新北市長侯友宜？鄭文燦說，這份調查屬網路民調有些高跟低很正常，並不是市話跟手機民調，侯過去也拿第一，認為歷來「民調趨勢是一樣的」。

今天是12月25日，是縣市首長就職周年，卓越雜誌公布由思維策略公司近日執行的六都...
今天是12月25日，是縣市首長就職周年，卓越雜誌公布由思維策略公司近日執行的六都市長就任一週年施政表現調查，台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜表現墊底，桃園市長鄭文燦則輸給新北市長侯友宜拿下第二，鄭文燦說，柯、韓主要是因為選舉分心，「市民期待市長當然是希望市政第一，其他黨務選舉行程是次要的」，自己拿第二認為民調有高有低很正常。記者張裕珍／攝影
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鄭文燦

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