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為挺韓五星旗道歉 黃光芹嗆黃子哲殺紅眼 但染坊不接受

2019-12-25 08:42聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

名嘴黃光芹日前秀出挺韓遊行有五星旗的照片惹議，儘管黃光芹事後道歉，卻遭國民黨文傳會副主委黃子哲再度在臉書抨擊黑韓抓到了，黃光芹昨晚回嗆，「黃子哲殺紅眼可以，但開染坊我不接受。」

黃光芹日前秀出的挺韓遊行拿五星旗照片，事後證明是張冠李戴，黃光芹也隨即在臉書道歉，不過黃子哲卻在臉書繼續抨擊，並舉過去黃光芹曾質疑愛河又臭又髒的照片，影射也是黑韓的假訊息。對此，黃光芹昨晚則在臉書回嗆，黃子哲發文攻擊，一副「抓到了」興奮，簡直殺紅眼，並連帶影射之前發佈的「愛河不髒嗎」照片造假。

黃光芹說，她這個人，錯就是錯、對就是對，往她身上潑糞，是不會接受。黃光芹要求黃子哲必須道歉，否則一定提告，上法庭。

黃光芹也再度在臉書貼出其他網友提供愛河和前鎮運河的照片，並附有拍攝記錄，最後兩張為之前po文愛河髒的照片，黃光芹說，她的高雄友人長時間在愛河慢跑紀錄愛河的狀況，連這個黃子哲都要栽贓？黃也拿出高雄市政府公佈的愛河美拍，讓網友真假立判。黃光芹諷韓國瑜「落跑市長，做得真好。」

黃光芹說，她日前與黃子哲同台，針對誤用網友提供「五星旗上街頭」照片，黃子哲未置一詞，直到節目開播前，才致電節目單位，但已來不及删除。黃子哲藉著她誤用的一張照片，大開染坊，其心可議，對黃子哲的人品存疑。

黃光芹並在文末標註「打擊我不會讓韓國瑜多一票」、「恭喜他(黃子哲)可以邀功」、「1月11日見」。

圖／擷取自黃光芹臉書
圖／擷取自黃光芹臉書
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黃光芹黃子哲

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