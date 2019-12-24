確實後悔未好好思考 郭台銘：2024旁觀而不袖手

鴻海創辦人郭台銘昨天接受政論節目專訪時，坦言的確後悔退出2020總統大選。今天他在接受辣新聞專訪時強調，這一次總統大選他是袖手而不旁觀，2024他則是旁觀而不袖手，至於選2024的可能性超過百分之50？他仍未鬆口，僅說，很難講。

郭台銘表示，他不曉得昨天的回答，怎麼會引發那麼多討論，確實他是後悔當初沒有好好思考，沒想到局勢變成這樣。當初大家指名說他在攪局，如果他退出，「韓國瑜會贏，你們就去選，」他這輩子沒什麼好怕過，決定的事情他就不後悔，他講過的話也不會後悔。

郭台銘說，當初他預測到今天國民黨的選情，若韓國瑜能留高雄，以當時的氣氛，以王者之尊贏而不選，會有他的歷史定位。至於2024的規劃，他一再強調，自己出來不是為了名和利，是希望為台灣社會做實事。

主持人周玉蔻問，這次選舉過程中，是否感到上當了？「有誰騙了你、誰在設局？」郭台銘說，他今年70歲了，沒資格說上當，過去走了路、摔了跤，花時間、金錢學到經驗，他不會用上當形容，這是一個學習過程，他從經濟進入政治板塊，在商場上大家談誠信，在政壇則是早上講的話，中午又不一樣，而這是一個學習過程，他也從中學到一些事情。