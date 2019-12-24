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若強行通過反滲透法 郭台銘嗆要帶團到立院抗議

2019-12-24 23:26聯合報 記者鄭媁／台北即時報導

鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
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鴻海創辦人郭台銘今天偕4位郭家軍接受「辣新聞」專訪。針對民進黨有意在31日通過「反滲透法」，郭台銘表示，明年新國會就要選出來，在沒辦幾場公聽會情況下，這部比當初服貿協議嚴重10倍、20倍的法律，有必要趕在月底前倉促通過？

郭台銘說，自己在大陸有投資，當看到國民黨舉辦公聽會的學者提到，連他都可能成為「滲透來源」；他強調不是反對法案內容，他現在沒資格反對，「因為我連內容是什麼都不知道；」民進黨當初為了反服貿，操作太陽花學運，如今倒過來主政，不是權力的傲慢，他們是權力的暴力，「當初你怎麼拿服貿來對國民黨？」

郭台銘說，他自認對兩岸還算了解的人，都不了解反滲透法的內容，民進黨政府因為怕明年選後一黨不過半，竟打算倉促立法，身為主政者，應該要來主動向人民溝通，不是他去找主政者溝通。

郭台銘也說，如果民進黨執意在12月31號通過反滲透法，不排除帶團到立法院去抗議。他也稱，這輩子沒有帶任何人到立法院抗議過，當初民進黨怎麼樣反對服貿、怎麼樣到立法院去集結，他是70歲的老人了，「我也找一些年紀輕的一起去，睡在那裡，我可能我沒有這個能力翻牆，但我睡在那裡。」

郭台銘說，每年從中國大陸轉去將近800億元美金外匯，他在初選時問過蔡英文要不要？蔡沒回答，「反滲透法」牽涉到方方面面，這個法比服貿嚴重10倍到20倍，不講清楚，很多東西都是自由心證。

郭台銘民進黨服貿

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