【即時短評】嗆在野黨高分貝 遇陳師孟卻噤聲？

監委陳師孟不滿前總統馬英九洩密案獲判無罪，將約談當時承審法官唐玥，引發法官群起反彈，連署反對監委違憲行使調查權，要求「捍衛審判獨立、司法尊嚴」。眼看監察權與司法權就要「火車對撞」，但從民進黨副總統候選人賴清德到行政院長蘇貞昌，不是避重就輕，就是拒絕評論，平時對國民黨高分貝嗆聲，遇到陳師孟卻噤聲。

基於權力制衡，司法權並非完全不受節制。但陳師孟準備約談馬英九洩密案的承審法官，衝著無罪判決的「法律見解」，那正是法官審判的核心，也是司法獨立保障的價值所在，難怪引發軒然大波，不僅法官集體連署，包括檢察官協會、律師團體都發聲明抗議。

陳師孟從就任監委之初就揚言「要專打『辦綠不辦藍』的法官」，如今爭議言行再添一樁，卻未見執政黨人士出面勸阻或作提出公評。藍綠固然形成政黨競爭，尤其選舉當頭，但監察權已擴張到有侵犯司法權之虞，而且直搗審判核心，豈能只因政黨之私，就對監委涉及違憲的濫權行為視若無睹？

夙稱「衝衝衝」的蘇貞昌，平時嫉惡如仇，罵人毫不嘴軟。日前視察中角灣國際衝浪基地後突襲沙灘，看到磚塊、垃圾，立即怒批：「難怪你們不讓我下來！」今天被問到國民黨總統候選人韓國瑜因為抱女嬰事件控告三立新聞台，他也酸溜溜回嗆：「總統還沒有當就一直告人家，這不太好。」如今蔡英文總統提名的監委引發憲政爭議，卻一句「行政院長不宜評論司法或監察」就閃了過去。

但談到「不宜評論司法」，蘇貞昌難道忘了，不久前港人陳同佳是否來台受審引發爭議之際，他才痛批前總統馬英九與密友律師為凶手辯護「魔鬼現形」？倒是台北市長柯文哲快人快語，直言陳師孟案涉及憲政爭執，還提醒陳：「真的有把握只有你1個人對，其他99個人錯？」