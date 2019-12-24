庶民經濟破壞台灣進步 柯文哲：不服氣可以舉手

今天是平安夜，台灣民眾黨不分區提名人楊博宇、陳琬惠在晚間舉辦「青創耶誕趴」活動，邀請台北市長柯文哲，和多位青創業者進行座談。柯文哲席間提到，「庶民經濟正在破壞整個台灣的經濟和社會進步」，「不服氣的可以舉手」。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

今天是平安夜，台灣民眾黨不分區提名人楊博宇、陳琬惠在晚間舉辦「青創耶誕趴」活動，邀請台北市長柯文哲，和多名青創業者進行座談。柯文哲席間提到，「庶民經濟正在破壞整個台灣的經濟和社會進步」、「不服氣的可以舉手」。柯文哲還以環南市場改建為例，指環南市場總計1300攤，他去現場會勘過，發現有2個70歲以上的老夫妻每天都去顧攤，認為該攤一天獲利不超過500元，自己其實很想和他們說，自己開一家公司，你什麼都不要賣，一個月就給你一萬五千元。

柯文哲說，如果可以把1300攤掃到剩下四分之一，攤位變大、商業模式改變，那效率就會更高。

柯文哲說，環南市場明年2月12日重新開幕後，如果又把以前的商業模式再帶回來，這不是他要的，但如果商業模式可以改變，那根本就不需要1300攤，所以自己還在思考要不要1300攤。

柯文哲強調，自己真的寧可用300攤，把1300攤的工作做完，寧可付錢給你不要做事，不過自己還在思考，還沒有很成熟的概念。

柯文哲還說，台灣經濟上的問題就是讓大量人力做沒有效率的事情，如果一個生意可以養活一萬人，那同樣生意用四分之一的人力來做，就可以空出7500人力，本來一萬人的收入，只要2500人來做，這樣子就可以空出很多人力。

柯文哲表示，台灣的庶民經濟，就是看你好可憐，所以「庶民經濟」，可是沒有想到庶民經濟導致整個台灣有一大堆人在做很low in的工作，造成人力浪費，損耗國家力量。

柯文哲說，我們不是要強調庶民經濟，而是要強調經濟轉型、經濟升級；就算不要做事，發錢給你也可以，那就可以空下很多人力做很多創新的工作。

不過現場有青創業者立刻吐槽，指有些長者或許不是為了賺錢，而是為了身體健康，是為了快樂，「做爽的」，做生意不只是單純賺錢而已，「人情味才是更重要的經濟」。

柯文哲則是當場再度反駁，指台北市社會住宅有預算，有標案，但卻沒有廠商投標，因為缺少建築工人，「前瞻計畫我是很大受害者」，因為水往低處流，相較之下，廠商不願意來北市府投標，因為錢很難賺，北市公宅標不出去，這就是所謂「單一價值體系」，大家寧可在家裡打電話，也不要善得黑黑的，大家都想當鍵盤手，沒有人想要當黑手。