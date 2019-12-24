國民黨揭網軍上線是民進黨 卓榮泰斥胡亂指贓

民進黨主席卓榮泰今天下午前往北投關渡宮，跟台北市第一選區（北投士林）的民進黨立委候選人吳思瑤一同參拜。記者張世杰 分享 facebook

國民黨中央今上午舉行「民進黨的暗黑網軍」記者會，由國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅組成的「耀正毅」連線，公同質疑楊蕙如的綠營網軍上線，就是民進黨中央黨部，掀起討論。

民進黨主席卓榮泰今天下午前往北投關渡宮，跟台北市第一選區（北投士林）的民進黨立委候選人吳思瑤一同參拜，被問到國民黨的網軍指控，卓榮泰反批，這是（國民黨主席）吳敦義的無限開火權，而且也是毫無證據的胡亂指贓，相關部門已有回應，他也不必再回應。

媒體追問，國民黨質疑，跟南風整合行銷公司的合約至去年底截止，是否有再續約？卓榮泰表示，目前沒有進行任何網路合作，並重申，相關部門已經回應，對於過去的指責都是無的放矢，他也不需要再回應。

另外，卓榮泰接受《鏡週刊》專訪，提到立委戰略口訣「攻下北台灣，國會就過半；贏得中部，就不會輸給中國；守住南台灣，就守住大台灣；看好宜花東，台灣翻轉會成功」

卓榮泰表示，北台灣是強攻的地方，最後選舉倒數階段，優勢區會強守固本，激戰區要強攻取勝，兩條路線並行，像是今天跟吳思瑤來到關渡宮，祈求台灣平安、風調雨順，且吳思瑤在選區經營多年，這是必定守住的衛冕區。