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【重磅快評】從新北環狀線看出林佳龍比徐國勇有前途

2019-12-24 17:35聯合報 主筆室

選舉到了，蔡政府動工、通車典禮特別頻繁，如果是為了民眾福祉，大家熱鬧一番也行，只不過，民進黨政府就是有兩套標準，只許自己熱鬧，不讓別人高興，事後還振振有辭，這牛皮實在不堪戳兩下。 

因顏面神經痲痺而微恙的行政院長蘇貞昌這兩天特別忙，前天「突襲」剛啟用的新北中角灣國際衝浪基地，原本眉開眼笑大讚這是中央地方合作的最佳典範，但揭牌沒多久，他發現沙灘滿布垃圾，臉色馬上拉下來怒飆官員「難怪你們不讓我下來！」，他還指著腳下踩的沙灘嚴令要挖一公尺深全篩過，最後加了一句「今天還是啟用典禮耶！」。

蘇揆之怒本來沒有什麼稀奇，但衝浪基地啟用可是大事，因為這是他口頭承諾的地方建設，特別是在選舉之前啟用，意義非凡，怎麼說要算是他的政績，怎可讓沙灘垃圾掃了他的興緻？當然要發飆才行；不過，蘇揆之怒若能來民眾有安全沙灘休憩，那也值得。

只是，同樣的蘇揆，昨天南下接連主持南迴改、台鐵南迴鐵路電氣化兩場通車典禮，儘管南迴改並非在蔡政府時代啟動，而且還有一截未完工，蘇仍意興風開吉甫車載工程人員巡禮；至於全線123.4公里的南迴鐵路電氣化，昨天也只通了潮州至枋寮的25.2公里，蘇貞昌照樣開心搶通，理由是屏東通了，環島鐵路電氣化才能通。

搶通台東南迴改、台鐵南迴鐵路電氣化，火爆的蘇貞昌變得脾氣極好，根本不在乎工程只做一半，也不管南迴改做一半，通車後假日會不會大塞，前天在中角灣的高標準作風完全消失不見，不知是刻意安排的「排藍通車秀」讓他喜出望外，還是割稻尾的竊喜讓他暫忘嚴謹的施政風格？

林佳龍是蘇貞昌的後輩，但卻深諳通車政治學，除了記得光環要留給長官，還在選前密集通車秀，27日還有西濱快速道路芳苑大城段通車，下月6日通車蘇花改更是重頭戲，林佳龍的能力不僅於此，他還有辦法卡住對手陣營的選前通車期程，前途一定比內政部長徐國勇更看好。

還記得上月底，內政部營建署竟逕自到橋頭科學園區友情路拓寬工程舉行動土典禮，引發爭議，畢竟地方工程竟被中央搶去動，吃相難看，而被高雄市代理市長葉匡時消遣「不知道中央在急什麼？」；林佳龍就細膩多了，地方主辦的新北環狀線遲遲通不了車，地方還不能把帳算在他頭上。

林佳龍真的沒有動手搶走北捷環狀線的通車典禮，但環狀線早早預定今年底通車，卻因履勘時間未確定，以致於年底通車的期望落空，外界認為因新北市長是侯友宜是國民黨籍而遭「卡侯」的說法四起。

林佳龍趕快跳出來說，交通部是公親，不是事主，主責是台北捷運局，是專家在履勘過程中有指出一些問題，交通部站在中央主管機關，會秉持一致的原則協助完成履勘，他還是最希望台北的捷運環線能早日通車的人。

林佳龍說得面面俱到，但交通部是中央主管機關，如果林部長是最希望捷運環線能早日通車的人，何待雙北鄉親殷殷期待，早就應該積極督促地方政府加緊腳步進行才是，怎會卡在「履勘時間未確定」的枝節上，而讓鄉親的期待拖到明年，交通部是不是乾脆就告訴雙北鄉親「投票日前是不可能通車算了」？

新北環狀線原預定年底通車，履勘時間仍未確定，被外界認為「卡侯」。對此，交通部長林...
新北環狀線原預定年底通車，履勘時間仍未確定，被外界認為「卡侯」。對此，交通部長林佳龍（左）說，交通部是公親啦，不是事主，交通部基於全國一致標準，會來督導也會全力協助。記者趙容萱／攝影
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林佳龍蘇貞昌

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