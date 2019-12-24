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陳師孟悔曾參加國民黨25年：我當初怎麼這麼好騙？

2019-12-24 17:34聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

監委高涌誠、陳師孟（左起）。記者程嘉文／攝影
監委高涌誠、陳師孟（左起）。記者程嘉文／攝影
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立委高涌誠、陳師孟今天舉行記者會，宣布他們調查的「台北市政府辦理革命實踐研究院中興山莊都市計畫個案變更，使中國國民黨獨得變更後新增之『住三用地』1.3萬餘坪，俾該黨出售土地予建設公司以籌措黨務經費，有圖利特定政黨及財團之疑慮」一案，已經由監院內政及少數民族委員會通過，對台北市政府提出糾正。

陳師孟在發言時也說，本案中原地主葉家控告國民黨當年取得土地是逼迫強賣，時間是2005年，並非戒嚴與動員戡亂時期，但是法官仍然對於低於行情的價格與其他證據不予採信，認定「無從判斷有脅迫情事」。由此就可知道，不要說什麼「當年舊事」，司法在台灣至今仍然不是正義最後防線，而還是黨國思想與保守勢力的最後防線。

陳師孟也說，自己是民國55年在成功嶺受訓時加入國民黨，到民國80年退黨。此後接觸到更多的類似案例，不禁後悔自己當初「怎麼這麼好騙」，希望如今的年輕朋友們，能有反省的機會。

他表示，依據當初《台灣省行政紀要》所載，當初接收公產、日人財產、無主土地等，全台的土地面積中，公有地占了高達73.57%，其中相當部分土地是登記在國民黨之下。國民黨已經有這麼多土地，還要去搶私人土地，實在難以令人接受。

監委表示，中國國民黨取得葉姓地主所有，位於臺北縣木柵鄉的10筆土地，其土地移轉登記過程中應檢附之文件，有形式上能否符合當時法令、函令解釋或登記實務之疑義，且該土地先遭該黨革命實踐研究院私自轉租該黨中央委員會使用，且未繼續繳付租金，形成強占事實，卻由葉家負擔土地稅賦，以致葉家進行多次陳抗。嗣葉姓地主提出每坪新臺幣200元之讓售價格，最後該黨僅以每坪105元購買，加上葉家證人陳述有配槍人士前往葉家逼迫售地，以及後來地主拒絕收價金等情，顯示在國民黨取得土地過程中，葉家均處弱勢，不僅未實際取得分毫對價，且其中問題重重，與一般正常租用、買賣有異，「恐係在戒嚴、動員戡亂時期，人民在威權統治下特有之歷史現象」。

監委進一步提到，「機關用地」係專供機關之用，私人團體不得使用。58年起，中興山莊被列為「機關用地」，卻作為該黨黨務行政及黨員訓練機構使用，且免徵土地相關稅賦。

監委指出，國民黨與北市府達成回饋協議，以捐地作為永建國小遷校用地為條件，將中興山莊土地變更為「住宅區」等，出售予建設公司。然本案涉及國民黨產處理及產權取得爭議，市長馬英九當時身為黨副主席，應依行政程序法第32條規定自行迴避，但馬市長並未迴避，仍於93年1月10日核准教育局簽呈之都市計畫專案變更規劃，並由都發局辦理後續規劃事宜，賡續辦理都市計畫變更、都市設計及土地使用開發許可審議，並發給建造執照，似有待商榷。

監委也說，如果本案土地經查確屬政黨不當取得或確涉違法，而須返還不當得利或恢復原權利人土地權利，北市府批准都市計畫變更，讓國民黨可以出售土地給建商，將增加黨產處理或原權利人權益回復之困難。

陳師孟國民黨都市計畫人權馬英九

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