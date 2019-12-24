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行憲紀念日「護體制」 國民黨辦護憲座談、推全民報案

2019-12-24 13:46聯合報 記者周志豪／台北即時報導

國民黨2020大選競選主軸鎖定「拚經濟、護體制」，周三行憲紀念日將發動「文攻、武嚇」，上午辦護憲座談，由前總統馬英九主秀針貶蔡政府違法、違憲失政，下午常會則將啟動「全民報案」，邀全民檢舉蔡政府貪瀆不法。

黨務人士表示，周三護憲座談會由黨主席吳敦義親自主持，除排定馬英九專題演講外，還安排包含黨副祕書長張顯耀、國民黨智庫執行長高永光、媒體人董智森等要角，與現場近百位學青、社青座談。

黨務人士說，蔡政府就任三年多來推動的惡法不計其數，像年金改革法案違反信賴保護原則剝奪政府過去承諾退休軍公教權益，推考試院組織法修法破壞五權分立憲政體制，國安五法修法危害民眾安全，辦座談會就是要提醒民眾權益被民進黨蠶食鯨吞。

黨務高層更直指，蔡政府推動反滲透法立法，就是要讓國家重返戒嚴狀態，座談會上一定要戳破蔡政府當家卻帶頭違憲亂政的陰謀。

中常委姚江臨周三下午常會則將提案發動「全民報案」行動，號召全民檢舉蔡政府上任至今公務人員貪瀆不法等行為。姚表示，國民黨總統候選人韓國瑜承諾當選後要恢復特偵組，「全民報案」所匯集案子，之後也將由全民票選出重啟特偵組後第一案。

姚江臨表示，蔡政府執政下公務員荒腔走板案子層出不窮，其中傷害國家形象最大的當屬總統專機運送私菸案，他近日到香港與外籍人士談到台灣，該外籍人士甚至反問他就是來自那個總統專機走私菸的台灣嗎？事件已讓國人蒙羞。

此外，姚江臨也舉例，像慶富案、卡神楊蕙如案、立委陳明文高鐵3百萬案，也是一個比一個離譜，但蔡政府面對這些涉及「自己人」爭議，不僅不聞不問，還企圖粉飾太平，長此以往國家法制將被破壞殆盡，推「全民報案」是要還國家法制是非。

國民黨2020大選競選主軸鎖定「拚經濟、護體制」，周三行憲紀念日將發動「文攻、武...
國民黨2020大選競選主軸鎖定「拚經濟、護體制」，周三行憲紀念日將發動「文攻、武嚇」，上午辦護憲座談，由前總統馬英九主秀針貶蔡政府違法、違憲失政，下午常會則將啟動「全民報案」，邀全民檢舉蔡政府貪瀆不法。圖／截自馬英九臉書
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姚江臨國民黨私菸

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