柯文哲上任五周年 施政滿意度小降4%

台北市長柯文哲即將上任屆滿5年，北市府研考會今公布柯文哲最新施政滿意度調查，其中對柯表現的滿意度為54.7％、不滿意度34.5％；對市府團隊的滿意度為47.4%，不滿意則是24.2％，和去年甫連任時的58.6％相比，柯文哲的滿意度小降近4個百分點，不滿度則是略為攀升3個百分點。

此外，各項施政方面，則以中小學教育的滿意度最低，僅39.3％，其次是公共工程建設，滿意度為46.1，且不滿意度高達42.5％，顯示台北市民對於北市的公共建設，滿意度與不滿意度近乎相同；另交通滿意度、治安滿意度、文化活動滿意度、環保滿意度則是創下柯任內的新高。

實際上，柯文哲5年前剛上任時，大刀闊斧施政，令不少人耳目一新，但5年來滿意度逐年下滑，上任滿月高達近8成，周年還有6成9，之後就始終「不及格」，如2周年為4成8，3周年5成8，4周年滿意度5成9，五周年也只有5成4。

北市研考會表示，訪問日期為12月16日至18日，調查對象為設籍北市年滿18歲以上者，有效樣本1103人，852人拒訪，抽樣誤差在95%的信心水準下，約± 2.92個百分點。

研考會表示，9月曾做過滿意度調查，柯市長的滿意度已較9月回升4個百分點，團隊滿意度則是持平，顯示柯文哲市長滿意度，受到外界事件波動的影響已降低。