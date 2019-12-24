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罷韓本周送連署書 綠委：應會提高投票率 有外溢效應

2019-12-24 13:06聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020選戰倒數18天，「Ｗe care高雄」、「公民割草行動」等民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，明天25號起將可遞送連署書，民進黨立委許智傑認為，罷免韓國瑜將持續帶動綠營聲勢，趙天麟也認為，啟動罷韓將刺激投票意願，甚至除高雄外，對外縣市選情也會有外溢效果。

據了解，民間團體將在26號正式送件罷免提議連署書，依照《公職人員選罷法》規定，第一階段提議人連署，必須在公職人員就職滿1年才能進行，也就是說，罷免韓國瑜將從12月25日起開放送件，需有2萬2千多人連署提案；若第二階段連署門檻也通過，罷免案成案後，正式投票預計最快明年4、5月，有效同意票多於不同意票數，且同意票數達25%以上就通過，總共約需57萬票。

趙天麟認為，儘管選舉與罷免是兩件事，不過罷免韓國瑜啟動引發的討論聲量，將可以持續帶動明年1月11日的投票意願，尤其先前民進黨擔心，綠營支持者可能會認為民進黨目前民調領先會「不差我這票」，導致綠營支持者不出來投票。但這次的罷韓啟動，將可以帶動、刺激投票率。

管碧玲則認為，一旦民間團體啟動罷免韓國瑜，在其他縣市的外溢效應，應該會比高雄明顯，因高雄不滿韓市長的人本來較多，罷韓啟動將有外溢效應到其他縣市選情，但因韓營也會有高度凝聚力，所以對民進黨來說，選情還是要很努力。

趙天麟說，現在他到選區拜票，選民都持續討論罷韓議題，並將明年1月11日的大選投票，作為罷韓投票的前奏曲，罷韓支持者可能會覺得衝看看是否可以過門檻，對投票率的刺激很有幫助。至於對外縣市的外溢效應，趙說，「成也韓國瑜、敗也韓國瑜」，去年韓國瑜的韓流外溢一路燒到全台灣，今年罷韓也應該會有外溢效應，尤其對目前五五波的選區，罷韓行動可能會有影響。

國民黨總統候選人韓國瑜。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
國民黨總統候選人韓國瑜。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
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2020選舉韓國瑜管碧玲趙天麟

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