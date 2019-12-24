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遠航春節前不復飛 林佳龍：已協調三波替代航班

2019-12-24 11:37聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

交通部長林佳龍今天上午前往視察台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，被問及遠東航空無預期停飛一事指出，遠航農曆春節前確定不會復飛，他很鄭重要求遠航要負起責任，不然一直處於停飛狀況，未來就是廢止執照。對大選或春節要返鄉旅客，除了協調其他航空公司3波航班和機位，也在協調包機，籲請民眾不用恐慌。

林佳龍說，遠航過年前不復航，已協調其他航空公司提供新的航班和機位，已有2波對外可以訂位，未來還會有新的一波，此外，對大選或春節要返鄉旅客，也在協調包機，請民眾放心。以昨天其他航空公司第2波訂位，還有空位說明，籲請民眾不用恐慌，交通部會協調，讓離島金門、澎湖等國人可以順利返鄉投票和過年。

林佳龍對於媒體問及是否有掌握遠東航空的財務狀況一事表示，由於遠航的財務狀況不是很透明，金管會和民航局都會加強檢查了解，並防止遠航公司財務出狀況，站在交通部最重要的立場是飛安，財務、人事與飛安有連鎖反應，以目前來講，交通部希望遠航能展現誠意。

林佳龍認為，遠航要去募集資金，也沒有到位，員工處理也不太負責任，再加上對飛安有一些不符標準，交通部已讓遠航有陳述意見時間，到目前為止， 不能做為復飛的條件。他很鄭重要求遠航要負起責任，不然一直處於停飛狀況，未來就是廢止執照。

交通部長林佳龍（左）今天上午前往視察台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，被問及遠東...
交通部長林佳龍（左）今天上午前往視察台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，被問及遠東航空無預期停飛一事指出，遠航農曆春節前確定不會復飛，他很鄭重要求遠航要負起責任。記者趙容萱／攝影
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交通部長林佳龍（左三）今天上午前往視察台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程。記者趙容...
交通部長林佳龍（左三）今天上午前往視察台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程。記者趙容萱／攝影
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遠航林佳龍遠東航空

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