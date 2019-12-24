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陪林昶佐車隊掃街 卓榮泰：攻下北台灣國會可過半

2019-12-24 11:37聯合報 記者郭頤／台北即時報導

民進黨主席卓榮泰上午赴台北萬華，陪同北市立委第五選區(中正、萬華)候選人林昶佐車隊掃街，為該區膠著選情拉抬聲勢，針對選戰策略，卓受訪時表示， 選戰中期就以台灣4個區域擬定策略，其中「攻下北台灣國會可過半」，因為雙北跟桃竹苗地區民進黨還有成長空間，要力保各區席次。

卓榮泰說，攻下北台灣國會可過半 ，贏得中部就不會輸給中國，守住南台灣就守住大台灣，看好宜花東，台灣整個翻轉就會成功，他指出，雙北跟桃竹苗是民進黨還有相當多成長空間的選區，過去台北市有二加一的席次，除要力保三席穩定，若增加一席或兩席就可以打平甚至翻轉台北。

卓榮泰也說，台北如果能翻轉就整個民主政治的競爭非常有意義，因為這三席都是年輕選將，對年輕人投入政治改革運動有很大的鼓舞，新北也要力保九席，而雙北若有新斬獲，對國會過半絕對是 大大助益。

媒體詢問，許多選區民調拉近，是否跟主打下架吳斯懷有關？卓榮泰說，這只是其中一環，國民黨對民情的反應是極端不重視，不分區名單提出後，各界反應如此激烈，但萬萬沒想到吳敦義認為吳斯懷的行為不用負責，也不必要拔掉他，認為對選情不會有影響，「對民意反彈這麼無動於衷、麻木不仁，就看看會不會影響」。

另外，針對民進黨要逆轉韓流的三大關鍵，卓榮泰說，一是，總統副總統最強組合英德聯手，二是，香港反送中運動，讓年輕人覺悟「自己的前途自己決定」，三是，國民黨的不分區名單，不聽社會的聲音，使民意反彈。

卓榮泰也提到，日本前駐台代表沼田幹夫預估蔡韓票數差距約5個百分點，對他們來講有很大警惕，要求所有黨公職要戰戰兢兢、不能輕忽，「沒有任何樂觀的本錢，台灣沒有冒險的機會」，要選票「票票入匭」。

卓榮泰上午赴台北萬華，陪同林昶佐車隊掃街，強調「攻下北台灣國會可過半」，力拼席次...
卓榮泰上午赴台北萬華，陪同林昶佐車隊掃街，強調「攻下北台灣國會可過半」，力拼席次最大化。記者郭頤／攝影
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