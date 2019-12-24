親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳師孟惹怒法界
交通建設拚通車
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
挺韓罷韓都上街
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

有教化可能性！性侵竹東少女再焚屍 主嫌躲過死刑

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

韓國瑜市長就職周年 高市府公布30項新政成績

2019-12-24 11:31聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

第三屆高雄市長就職屆滿周年，高雄市政府今以「高雄新夏」為題開記者會向市民報告，由代理市長職務的副市長葉匡時帶領市府團隊向市民報告一年來的施政成果，包括人進來、貨出去，路平、燈亮、清疏治水、雙語教育、招商、照顧弱勢、支持青創等30項新政成績。

葉匡時表示，新的市府團隊一年來在國内外放大鏡頭視下兢兢業業、認真打拚，積極落實市長韓國瑜政見，且不斷自我要求及創新。他並提醒所有同仁保持嚴謹的工作態度，不容許有任何疏失與懈怠；也期許市府團隊全力以赴、全面衝刺，傾聽民眾心聲，與各行各業同打拚，不負市民託付與期待。

市府研考會表示，首先「貨出去人進來」是韓國瑜主要施政目標之ー，在拓展農漁通路部分，截至11月底，農產品外銷量達1萬3071公噸，外銷產值6.3億元，較去年全年成長2倍。漁產品外銷量14萬5729公噸，外銷產值79.7億元。同時為高雄引進人潮，上半年住宿旅客成長六都第一，1到10月遊憩景點遊客共3043.4萬人次，今年人口淨流入1775人，活絡庶民經濟。

改善空氣品質部分，市府空汙改善創紀錄，首次11月全月無PM2.紅害站日數，空氣品質指標（AQ）平均良率提升至75%，列管工廠排放有害物質排放暈達歴年最低；二行程機車汰25817輛全國最高。

校園内推動雙機政策，裝設冷氣機及空氣清淨機，雙語教育除推動「四箭齊發」：加強與國外高中、大學連結，開拓外籍教師聘請資源、開設國際大學先修課程及小校英語師資共聘巡迴，同時增設20所「雙語實驗課程學校」，合計24校。

招商引資部分，成立「工商發展投資策進會」，重大民間投資金額累計達2161億元・較去年全年成長90%，已簽約促修案41億元等，另外也發出金融3箭：招商企業融資專案、安居高雄市民首購優惠房貸專案、雄速貸専案貸款。

在路平燈亮方面，改善道路面積2809萬平方公尺、人行道面積2.5萬平均公尺等，汰換12萬盞傳統路燈為節能LED路燈，推動一區一特色公園。在清疏治水上，完成明溝、箱涵及側溝清疏量103.1萬順，並完成20處易淹水點改善，及170處明顯破損雨水箱涵修復。

在交通服務上，公車式小黃深入偏鄉，新增23條路線，服務範圍增加8個行政區。除啟動捷運黃線綜合規及環評作業，捷運紅線小港林國延伸線可行性研究報告提報交通部審議，而捷運紅線岡山路竹延伸線（二階）綜合規畫報告交通部原則通過。

同時加快縫合城市景觀，拆除陸橋、填平地下道等6座立體設施，鳳山維新陸橋預計12月底開放通行。

另還有在多元住宅輔助安心成家、公保地解編還地於民等，10月成立青年局，整合資源協助高雄子弟，以實際行動鼓勵北漂民眾返郷服務。

最後，會中也公布12月訪問調查的市府施政満意度，調查顯示「安心餐券」、「公車式小黃」、「一區一特色公園」及「校園雙機」獲得約8成肯定，至於在「補助二行程、電動車」及「監視器功能」表現，有6成3以上市民滿意；「公共空間設置托育中心」約6成滿意，而「路平」及「改善排水」近5成5市民支持。

高雄市長就職周年記者會。記者蔡孟妤/攝影
高雄市長就職周年記者會。記者蔡孟妤/攝影
分享

韓國瑜捷運高雄市

延伸閱讀

姜冠宇醫師藉韓國瑜抱女嬰「衛教」，符合醫療倫...

影／陪賴惠員參拜 賴清德：兩岸對話取代對抗

韓國瑜抱哭女嬰翻案 孫大千：黑韓產業鏈踢到鐵...

【重磅快評】抱哭女嬰 賴清德總算幫韓國瑜說句...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

楊蕙如案延燒 藍營「要正義」連線批上線是民進黨

2019-12-24 11:31

國民黨團批反滲透法不符合程序正義

2019-12-24 10:23

國民政府在大陸失敗 郝柏村：蔣中正最對不起的人是他們

2019-12-24 09:07

原民牧師在安全名單邊緣？包正豪嘆：民進黨不能不騙嗎

2019-12-24 08:40

美眾議員提案 要求AIT處長任命需經參院同意

2019-12-24 01:53

力拚2024？郭台銘：如果中華民國需要 我永遠都在

2019-12-23 22:02

要不要組政黨？郭台銘：貪生怕死莫進來

2019-12-23 21:48

永齡基金會執行長劉宥彤笑談郭台銘 笑稱「有點中二」

2019-12-23 20:47

藍民調5成認為陳菊應對慶富案負責 陳菊：不容許帶風向

2019-12-23 19:21

藍營青年聯盟批顧主權是假議題 卓榮泰反嗆藍親中聯共

2019-12-23 17:13

過半民眾不滿慶富案 學者籲設特偵組

2019-12-23 16:18

民進黨親中搞失憶 藍營批雙重標準

2019-12-23 15:38

民進黨強力輔選林昶佐洪慈庸 兩人動向將受關注

2019-12-23 12:47

藍營民調 超過5成認為陳菊應對慶富詐貸案負責

2019-12-23 11:51

挨陳菊幕僚批推女人、打女人 柯文哲：他們應幫忙解釋

2019-12-23 11:49

馬英九指反滲透法「特務治國」 卓榮泰：心理作祟

2019-12-23 11:35

電視台搶收視「灌票」 媒體組織籲NCC嚴懲終止亂象

2019-12-23 11:24

民進黨推反滲透法 宋楚瑜：不要暴衝,逞一時之快很危險

2019-12-22 13:00

挺韓最高潮 韓國瑜上台高唱隱形的翅膀

2019-12-21 15:40

粉鳥部隊現蹤挺韓遊行！Foodpigeon幫波麗士外送治餓

2019-12-21 14:27

柯文哲握58萬決定性票？賴清德：他的票不是跟我一樣？

2019-12-21 10:47

影/「不只芒果乾 拒收芭樂票」勞團號召1/4上街遊行

2019-12-20 12:57

韓國瑜來金門：我跟陳玉珍的選舉號次是「九二共識」

2019-12-20 12:04

影／游錫堃贈必勝達摩 期許邱議瑩成為政壇不倒翁

2019-12-20 10:52

國民黨稱政黨支持度勝民進黨 何博文：吹口哨壯膽

2019-12-19 21:49

張善政：蔡營抄政策成慣犯 謝謝小英對他們的肯定

2019-12-19 16:45

影／陪同張銘祐掃街 卓榮泰盼選民做正確選擇

2019-12-19 11:02

選韓國瑜台灣會跟香港一樣？ 顏清標：沒這種事情

2019-12-18 13:44

金門立委抽籤超熱鬧 唱歌、政見發表大亂鬥

2019-12-18 12:26

也太巧！台南民進黨4人抽中3號 國民黨3人中2號

2019-12-18 12:01

【重磅快評】民進黨很會選舉才讓陳師孟肆無忌憚？

2019-12-17 17:43

被藍營指是卡神三等親 康裕成：只去年委託選舉宣傳

2019-12-17 13:15

許淑華短褲熱舞超辣 卓榮泰：我看到她的熱情

2019-12-17 10:49

韓國瑜不該挺波特王？他指遭陸商解約是還蔡英文清白

2019-12-16 13:56

「新竹彌勒佛」競總成立 大學教授站台挺

2019-12-15 13:40

假日彰化攻防戰 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07

綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂

2019-12-13 20:14

陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票

2019-12-13 17:36

不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨，柯文哲會連任嗎

2019-12-13 15:20
看更多

熱門文章

韓國瑜抱哭女嬰 父親手稿聲明曝光

2019-12-23 14:20

影／跟風下架吳斯懷？ 洪秀柱發飆：沒用的國民黨

2019-12-23 12:57

【重磅快評】韓國瑜抱哭女嬰 竟是賴清德為綠營止血

2019-12-23 17:15

影／南迴改通車了 蘇揆開吉普車載工程人員先走隧道致敬

2019-12-23 12:14

李嗣涔哽咽：國家退步了 30年前冀望的中華民國哪去了？

2019-12-23 19:50

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 女嬰父親：他又不是流浪漢

2019-12-23 12:35

女兒被抱大哭影響韓國瑜選情？ 女嬰父：很抱歉

2019-12-23 19:07

消失的戰艦！三進台灣海峽 美艦冠軍為何名字都是謎？

2019-12-24 08:00

南迴改今天風光通車 村長火大：政治操作犧牲服務品質

2019-12-23 20:34

南迴改昨傍晚開放通行引車潮 夜間車燈光影如金龍盤繞

2019-12-24 00:51

影／南迴改今通車他們不開心 重機族抗議禁行兩輪

2019-12-23 17:07

韓國瑜抱嬰該死？羅智強貼照：蔡英文親小孩就好棒棒？

2019-12-23 14:35

環狀線年底確定無法通車 交部：按程序、沒有拖

2019-12-23 20:21

放韓國瑜親童與病童照被質疑 姜冠宇：覺得有點害怕

2019-12-23 15:02

忘記了還是害怕想起來？ 國民黨列民進黨高層訪中清單

2019-12-23 11:53

拚空戰！罷韓遊行聲量占上風 10萬多筆勝挺韓

2019-12-23 16:38

強抱嬰兒惹怒其母？韓競辦：媽媽親自抱給韓國瑜

2019-12-23 13:12

罷韓、挺韓誰人多？南部人只在乎「不淹水、不買水」

2019-12-23 12:18

約詢惹怒1406人 67%法官連署反陳師孟

2019-12-24 00:25

韓國瑜抱女嬰惹議 韓陣營與三立電視將互告

2019-12-23 19:20

美眾議員提案 要求AIT處長任命需經參院同意

2019-12-24 01:53

大眾走高雄第2天 蔡壁如：可理解你們去年為何投韓國瑜

2019-12-23 12:14

候選人親小孩 媽媽社群炸負評、台大兒科權威也說不ok

2019-12-23 13:08

醫師衛教勿親嬰兒恐挨告？ 姜冠宇強調未針對個人

2019-12-23 16:26

郭台銘退出大選：真心後悔當初沒有堅持下去

2019-12-23 21:21

被問韓國瑜抱嬰紛擾 賴清德尷尬回：這會有什麼問題嗎？

2019-12-23 15:13

國民政府在大陸失敗 郝柏村：蔣中正最對不起的人是他們

2019-12-24 09:07

約詢法官惹議 陳師孟自嘲：死豬不怕開水燙

2019-12-24 00:11

台鐵潮州-枋寮電氣化通車！環島鐵路網僅剩最後一哩路

2019-12-23 14:14

2020激戰 柯文哲今在臉書向民眾說出「內心話」

2019-12-23 22:36

新聞眼／通車政治學 交通專業丟一邊？

2019-12-24 00:23

影／王金平歸隊挺韓國瑜 宋楚瑜：藍營內部比王想得複雜

2019-12-23 15:40

絕非辦藍不辦綠 陳師孟點名前監委李復甸該打一百大板

2019-12-23 16:16

總統大選前國軍將領晉升 蔡總統24日親致詞慰勉

2019-12-23 12:31

永齡基金會執行長劉宥彤笑談郭台銘 笑稱「有點中二」

2019-12-23 20:47

陳師孟稱死豬不怕開水燙 柯文哲諷：可是死豬不會動

2019-12-24 10:12

【重磅快評】抱哭女嬰 賴清德總算幫韓國瑜說句人性話

2019-12-24 09:18

蘇揆1日拚2通車 藍譏「割稻尾」

2019-12-24 00:29

這家人為了南迴…工程夫妻檔 住工地6年

2019-12-24 00:14

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 管碧玲：韓蔡是傳統現代對照

2019-12-23 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top