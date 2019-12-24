韓國瑜市長就職周年 高市府公布30項新政成績

第三屆高雄市長就職屆滿周年，高雄市政府今以「高雄新夏」為題開記者會向市民報告，由代理市長職務的副市長葉匡時帶領市府團隊向市民報告一年來的施政成果，包括人進來、貨出去，路平、燈亮、清疏治水、雙語教育、招商、照顧弱勢、支持青創等30項新政成績。

葉匡時表示，新的市府團隊一年來在國内外放大鏡頭視下兢兢業業、認真打拚，積極落實市長韓國瑜政見，且不斷自我要求及創新。他並提醒所有同仁保持嚴謹的工作態度，不容許有任何疏失與懈怠；也期許市府團隊全力以赴、全面衝刺，傾聽民眾心聲，與各行各業同打拚，不負市民託付與期待。

市府研考會表示，首先「貨出去人進來」是韓國瑜主要施政目標之ー，在拓展農漁通路部分，截至11月底，農產品外銷量達1萬3071公噸，外銷產值6.3億元，較去年全年成長2倍。漁產品外銷量14萬5729公噸，外銷產值79.7億元。同時為高雄引進人潮，上半年住宿旅客成長六都第一，1到10月遊憩景點遊客共3043.4萬人次，今年人口淨流入1775人，活絡庶民經濟。

改善空氣品質部分，市府空汙改善創紀錄，首次11月全月無PM2.紅害站日數，空氣品質指標（AQ）平均良率提升至75%，列管工廠排放有害物質排放暈達歴年最低；二行程機車汰25817輛全國最高。

校園内推動雙機政策，裝設冷氣機及空氣清淨機，雙語教育除推動「四箭齊發」：加強與國外高中、大學連結，開拓外籍教師聘請資源、開設國際大學先修課程及小校英語師資共聘巡迴，同時增設20所「雙語實驗課程學校」，合計24校。

招商引資部分，成立「工商發展投資策進會」，重大民間投資金額累計達2161億元・較去年全年成長90%，已簽約促修案41億元等，另外也發出金融3箭：招商企業融資專案、安居高雄市民首購優惠房貸專案、雄速貸専案貸款。

在路平燈亮方面，改善道路面積2809萬平方公尺、人行道面積2.5萬平均公尺等，汰換12萬盞傳統路燈為節能LED路燈，推動一區一特色公園。在清疏治水上，完成明溝、箱涵及側溝清疏量103.1萬順，並完成20處易淹水點改善，及170處明顯破損雨水箱涵修復。

在交通服務上，公車式小黃深入偏鄉，新增23條路線，服務範圍增加8個行政區。除啟動捷運黃線綜合規及環評作業，捷運紅線小港林國延伸線可行性研究報告提報交通部審議，而捷運紅線岡山路竹延伸線（二階）綜合規畫報告交通部原則通過。

同時加快縫合城市景觀，拆除陸橋、填平地下道等6座立體設施，鳳山維新陸橋預計12月底開放通行。

另還有在多元住宅輔助安心成家、公保地解編還地於民等，10月成立青年局，整合資源協助高雄子弟，以實際行動鼓勵北漂民眾返郷服務。