楊蕙如案延燒 藍營「要正義」連線批上線是民進黨

「卡神」楊蕙如涉發動網軍侮辱外交官遭起訴，國民黨與新黨連手組成「要正義」（耀正毅）連線，上午辦記者會直指，楊的網軍上線就是民進黨中央，民進黨政府還以公部門資源供應糧草，民進黨中央是逼死外交官的圍事團。

國民黨副秘書長蔡正元表示，楊蕙如網軍事件造成一位專業外交官犧牲，讓大家看到民進黨許多大官醜陋的面孔，也才讓大家知道民進黨內有暗黑網軍，這支暗黑網軍還直接隸屬民進黨中央。蔡說，這個國家缺少正義，現在是討回公道「要正義」時刻。

新黨不分區立委候選人邱毅表示，PTT帳號為slow的楊蕙如在網軍案只是「小咖」、暗黑網軍頭目，指揮者是帳號為IDCC的民進黨立委黃國書國會辦公室公費助理湯文馨，湯的另一身分是承包民進黨網軍經營工作的南風整合行銷公司董事。

邱毅說，湯文馨指揮楊蕙如使用的IDCC帳號IP就在黃國書國會辦公室。

邱毅指出，湯文馨平常連繫對口是總統府發言人黃重諺愛將、民進黨中央新聞輿情部黨工陳泳璋，陳頂頭就是民進黨前秘書長洪耀福，南風負責人葉振興與蔡政府肥貓、神腦科技董事長賴勁麟是朋友。

邱毅更提到，南風整合行銷是在2018年1月成立，成立後不久，同年的3月8日下午3時47分，陳泳璋就寄電子郵件給湯文馨，通知委辦籌組網軍合約擬妥，可準備正式簽約，可說公司成立目的就是要幫民進黨組建暗黑網軍。

邱毅說，該電子郵件附件就是合約書，甲方簽約代表是蔡英文，乙方是葉振興；而南風不僅與民進黨簽約，還向勞動部與台電申請標案，這就是說楊蕙如網軍不僅由民進黨中央指揮策動，還獲民進黨與民進黨政府單位、國營企業挹注金流，糧草不虞匱乏。

邱毅上午也出示南風與民進黨簽約後，從4月中起至8月初每半個月一次的網軍專案報告封面，指所有幹的壞事都在這堆專案報告書中，之後也將揭發國民黨、台灣民眾黨，甚至民進黨內被民進黨中央鎖定攻擊的對象資料。