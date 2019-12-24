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國民政府在大陸失敗 郝柏村：蔣中正最對不起的人是他們

2019-12-24 09:07聯合新聞網 天下文化

結語：抗戰戰果對中國及世界的影響

中國人驕傲地「站起來」了

現在中國人在世界上站起來了；然而，究竟是什麼時候站起來的？

總有人認為，是一九四九年中國共產黨在國共戰爭中戰勝中國國民黨，取得大陸政權，讓中國人站起來的。其實不然，因為那是一場「中國人打贏中國人」的戰爭，輸贏只在改朝換代，或轉移政權，中國還是中國。而真正讓中國人站起來的戰爭，是「中國人打贏外國人」的八年全面抗戰，這場戰爭一旦中國打敗，就是亡國。

抗戰之前，列強在全中國劃分勢力範圍，東北、熱河、台灣為日本強占，關稅由英國人掌控，外國船艦停泊穿梭於中國海域與內河，外國人犯罪中國法庭不能審判，外國在中國擁有租界，可自由通商販毒，並享有片面最惠國待遇。加上鴉片戰爭以來，五次對外戰敗的鉅額賠款、利息，中國經濟幾乎崩潰，使得我們國窮民貧，主權不完整，成了比殖民地還不如的次殖民地。這種列強的剝削、掠奪與屈辱，中國人忍受了一百年。

抗戰軍興後，我們獨力對日本作戰四年多，一開始美國不聞不問，英國還落井下石。及至太平洋戰爭爆發，我們成為同盟國的一份子，不但牽制了日本陸軍的主力，使其不能轉用於太平洋戰場，還進入緬甸協助英軍作戰，慢慢贏得盟國敬重。開羅會議期間，蔣委員長與美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾平起平坐，開始建立我們應有的國際地位。

（本文出自《血淚與榮耀：郝柏村還原全面抗戰真相》， 郝柏村、何世同著，天下文化出...
（本文出自《血淚與榮耀：郝柏村還原全面抗戰真相》， 郝柏村、何世同著，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）
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抗戰勝利之後，我們廢除了百年不平等條約，收復失土，擺脫了列強的欺壓與控制，從次殖民地一躍而為世界四強之一，並成為聯合國的創始會員國，中國人終於驕傲地站起來了，這就是我們抗戰勝利對中華民族的最大貢獻。中共今天在聯合國安全理事會中，享有具否決權的常任理事國席位，正是中國國民黨領導八年全面抗戰勝利的成果。

如果中國在對日戰爭中戰敗投降，或蔣委員長有軍閥思想，與日本妥協，然後聯手打共產黨，世界歷史將是另一回事，中國必然永遠成為日本的附庸。

換言之，中國國民黨領導的國民政府，讓中國人站起來，中國共產黨領導的人民政府，讓中國人強起來、富起來。也就是說，今天中國富強起來的堅實地基，是國民政府打下來的；而宏偉華廈，是人民政府蓋起來的。這是中華民族歷史一棒接一棒的成果。朝代有興衰，政權有更替，在中華民族復興的歷史中，國共兩黨前後傳承，展現近代中華民族復興的夥伴關係。

一九四九年中共打贏了國共戰爭，大陸對這段歷史要怎麼寫？我沒有意見。但早年中共基於對蔣委員長及中國國民黨的仇恨，全盤否定了後者在抗戰中的領導與功勞，歷史絕不會接受的。此乃中國自外於二戰的主角地位，無怪乎歐美等西方國家忘記中國曾是同盟的角色，甚至日本政府對侵華歷史終未能深切檢討與誠心道歉。

我認為，國民政府在大陸失敗，蔣委員長最對不起的人，第一，是大陸的老百姓，第二，是抗戰歷史真相及抗戰中犧牲的二千餘萬的無名英雄。

中國今天已是世界「超強」，也應該有超強的氣度；縱然在國共戰爭中與國民黨積了仇恨，但七十多年過去了，血濃於水的民族感情，應該已經衝破了黨派間的舊隙。因此，我很希望大陸新世代的領導人，能完全放棄內戰史觀，本實事求是的精神，將抗戰歷史放在各黨派之上，還給中國抗戰歷史的原本面貌。相信這不僅無傷於中共在大陸的執政，更會贏得全世界所有炎黃子孫的支持與向心。

喚起世界被壓迫民族的自覺

在第二次世界大戰中，不論戰勝國或戰敗國，除了中國是農業國家外，其餘國家都是工業強權，在美國密蘇里號軍艦上接受日本投降的九個受降國中，也只有中國是黃種人國家，其他八國均為白種人國家；由此，正可突顯中國在二戰是唯一反侵略的正義戰爭，不同於各列強國家的爭霸與利益的爭奪。

中國作為一個戰勝的受降國，更對戰敗國完全沒有領土野心，真正表現了中國的王道精神。因此，中國抗日戰爭的勝利，對淪為列強殖民地的弱小民族而言，起了很大的示範與鼓舞作用，喚起了他們民族自決的意識，鼓舞他們紛紛起而爭取獨立；從印度、緬甸、東印度群島、馬來亞，向四周幅射擴大，終於摧毀了西方列強幾百年來對全球的殖民統治。

這是我們抗戰勝利，對世界人權的偉大貢獻，具有重大意義。

蔣中正曾視察南麂島國民黨駐軍。圖／本報浙江溫州傳真
蔣中正曾視察南麂島國民黨駐軍。圖／本報浙江溫州傳真
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（本文出自《血淚與榮耀：郝柏村還原全面抗戰真相》， 郝柏村、何世同著，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）

蔣中正蔣宋美齡郝柏村

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