原民牧師在安全名單邊緣？包正豪嘆：民進黨不能不騙嗎

民進黨2020立委選舉的不分區名單將原住民長老教會牧師歐蜜偉浪排在第15名，淡江大學蘭陽校園教授兼政經系主任包正豪指出，歐密看似在安全名單邊緣，原青高喊「送歐蜜牧師進立法院」，他的心裡卻一陣悲涼。

包正豪在臉書發文指出，民進黨不分區名單，把原本排名第一的洪簡廷卉（女性卑南族）拉下，補上歐蜜偉浪（男性泰雅族），排名第15名，當成補償。民進黨評估的安全名單是15名，民進黨自己和支持民進黨的原住民朋友開始大力催票，希望送歐蜜牧師進入立法院。

他說，但就算民進黨不分區真的分到15席，受限於《選罷法》第67條的規定，各政黨當選之名額，婦女不得少於1/2。這分名內，前14名當中有女性6名，男性8名，所以如果民進黨可以分配15席，婦女不得少於1/2，因此要分配8席給女性。

包正豪表示，但歐蜜之前，只有6位女性，又根據《選罷法》規定：「由名單在後之婦女優先分配當選。」因此，排名第14的游萬豐和15的歐蜜偉浪兩位男性「依法落選」，由排名16、17兩位女性當選。

這樣推算下去，民進黨的不分區得票要能選上18席，歐蜜偉浪才不會落選。包正豪指出，表面上民進黨把原住民排在安全名單邊緣的15，實際上民進黨要贏到18席，歐蜜才會當選。也就是說，假設真的只有國、民兩黨過門檻，民進黨要拿超過52.9％的政黨票才會分到18席。「很想知道原青朋友們曉得歐蜜牧師其實排名18，民進黨政黨票可能得要過半才有機會嗎？」

包正豪說，一定有人會說總比國民黨好，但他覺得國民黨沒有像民進黨這麼卑鄙，面子裡子都要佔，還要順便吃原住民豆腐；其次，國民黨的平原/山原選區是「坐3望4拼5，剩下1席無黨籍」，鐵定會有3到4席，搞不好囊括5席。就算不排不分區，也會有好幾名原住民立委。