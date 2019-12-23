重申2014赴上海是城市交流 賴清德批國民黨大打泥巴仗

國民黨今天舉行記者會，羅列蔡英文總統、民進黨副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊與駐日代表謝長廷訪陸紀錄，批評民進黨雙重標準。對此賴清德稍早在臉書強調，2014年他赴上海訪問是城市交流、藝術交流與學術交流，全程公開，批評國民黨連日來不斷以含沙射影的方式，影射他私下見了中國統戰高層，刻意混淆視聽，是大打泥巴仗。

賴清德表示，2014年赴上海訪問是城市交流、藝術交流與學術交流，全程公開。當年適逢已故畫家陳澄波先生120歲冥誕，台南市政府主辦陳澄波先生紀念巡迴展，包括台灣的台南市、台北市、日本東京、中國的北京和上海等三個國家、五個城市。為此，他以台南市長身分赴上海市主持畫展開幕儀式，並與上海市長楊雄等市府層級官員會晤，拜訪上海復旦大學進行座談，相關活動全程都公開，且見諸媒體。

賴清德說，當時他的身分是台南市長，會晤的對象也都是上海市政府層級的官員與學者專家，至於上海市府官員未來如何發展，他並不清楚，事情就是如此簡單。他強調，赴中國訪問，與誰會晤是一回事，然而台灣人民關心的是，會晤過程是否守住台灣的尊嚴和立場，以及兩岸對等的地位。

賴清德說，高雄市長韓國瑜訪問香港，進入實施一國兩制的機構「中聯辦」密會，跟他率團拜訪上海市政府的單純城市交流，兩件事性質完全不同，城市交流與接受統戰，內容不可相提並論。

賴清德說，國民黨人士接受「九二共識」，屢次聲稱「九二共識」是兩岸的定海神針，無視於中國國家主席習近平已定調「九二共識」就是「一個中國原則」，就是中華人民共和國，並沒有中華民國，這才是台灣人民疑慮之處。國民黨有責任對外清楚向社會大眾交代受質疑之處，應自我反省歷來傾中的言行與兩岸路線，才引發人民疑慮，而非輕率類比。