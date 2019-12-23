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「以為退出能成全大局」 郭台銘：真心後悔退選

張善政：現在把台灣搞好 統獨是若干年後下一代的事

2019-12-23 21:39聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨副總統候選人張善政表示，他希望新政府能夠面對統獨是假議題，現在不是解決統獨問題的時候，現在要把台灣搞好，統獨是若干年後、下一代的事情，但是兩岸打交道的時候，台灣優先，不要有先入為主的意識形態。

張善政晚間應邀台大EMBA時事論壇「做事的人：張善政的斜槓探索人生」專題演講。

他提到自己無意批評誰，但他認為一個人如果一輩子一直選舉不是一件好事，好像非選贏不可，選輸就失業。他年初企圖想選總統，因為去年在幫很多人助選過程中，發現很多人沒有忘記他，他決定出來選舉，是因為對現在政府期待落空。但後來他發現選總統很難，因為兩岸關係變得很糟，讓無黨籍的人沒有空間，他轉而開始思考可以幫誰，如果韓國瑜勝出找他，他可以幫忙，因為最高目標是換一個更好的政府。

張善政也說，希望新的政府可以面對統獨假是議題，現在不是解決統獨問題的時候，現在要把台灣搞好，統獨是若干年後、下一代的事情，但是兩岸打交道的時候，台灣優先，不要有先入為主的意識形態，希望選舉的時候大家能看政見，政見好了不會太糟，再看這人能否把政見兌現。

對兩岸關係他也提到，舒緩兩岸關係一定要去除敵意，從交流、交朋友開始，雖然雙方間有歧見，甚至有被威脅的感覺，但若民間交流非常順暢，兩邊政府自然而然敵意會越來越降低，兩岸長久往下走，善意往來基礎很重要，大部分不在政府而在民間，這是目前的當務之急，目前兩岸學術交流有很多限制，有很多領域雖然沒有明文限制，但是不鼓勵雙方交流，希望這點將來可以改變。

張善政也提到，台灣失掉了一個朝代，在網路與軟體交了白卷，教育育讓很多人認為與電腦相關的是資訊系的事情，大家都沒想到google搜尋可以將廣告搞成這樣，臉書社群可以把政治社交搞成這樣，數位讓這些行業出現翻轉，跨領域視野不足讓非電機、非資訊的人覺得與自己無關，喪失了應用的先機。經過慘痛教訓，大數據、人工智慧是每個行業的事情，相信大家都已有所體會，將來數位時代要把所有行業都升級到有數位的基因。

張善政提到，明年若執政，民進黨會重施故技，像馬政府時代的樣子，但是他相信選後只剩下民進黨還是意識形態導向，小黨沒有馬上要爭取政權的壓力，好的政策推動可以爭取小黨合作，雙方可以有議題導向合作的空間。

張善政晚間應邀台大EMBA時事論壇「做事的人：張善政的斜槓探索人生」專題演講。記...
張善政晚間應邀台大EMBA時事論壇「做事的人：張善政的斜槓探索人生」專題演講。記者黃義書／攝影
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統獨張善政

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