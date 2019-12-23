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藍民調5成認為陳菊應對慶富案負責 陳菊：不容許帶風向

2019-12-23 19:21聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

總統府祕書長陳菊。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
總統府祕書長陳菊。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
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台灣競爭力論壇學會今天公布「慶富案」的最新民調，民調顯示，51.7％的受訪民眾認為，身為前高雄市長的陳菊應對高銀4天通過慶富聯貸履保金17億多元負責；也有高達56.6％受訪民眾認為，陳菊也應對高銀董事會沒有決議下供貸慶富31億元負責。

對此陳菊辦公室今天回應，「陳菊秘書長一生坦蕩，接受各種檢驗及批評，但絕不容許任何有特定立場的團體造謠帶風向。」

對此陳菊辦公室表示，針對特定團體以誘導式民調企圖影響輿論風向、甚至迎合特定陣營的作法感到非常遺憾，嚴正譴責這種先射箭再畫靶的攻擊。所謂慶富弊案為國民黨馬前總統時期中央政府主導的「海軍獵雷艦採購案」及205億元「聯貸案」之弊端，與陳菊擔任市長時的高雄市政府並無任何關係。

陳菊辦公室表示，高雄銀行向慶富公司授信17億元部分，與前述聯貸案並無關聯，且慶富公司申請授信時附有擔保，高雄銀行作業程序符合相關法規及銀行內規，沒有任何問題。至於「興達港開發」，與「獵雷艦採購案」及「聯貸案」並無關聯，該案是高雄市政府為活化屢遭監察院糾正之蚊子港與民間廠商進行的合作，相關人員經檢方調查均獲不起訴處分，證明「興達港開發」並無任何違法舞弊之處。

陳菊辦公室重申，慶富公司所涉之弊案與陳菊並無任何關係，高雄銀行授信慶富及高市府合作開發興達港也無違法之處，呼籲社會各界勿再錯誤連結、以訛傳訛，企圖將馬前總統主政時的弊案牽拖到陳菊秘書長。

陳菊慶富案民調

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