藍營青年聯盟批顧主權是假議題 卓榮泰反嗆藍親中聯共

國民黨南投縣議員張嘉哲跨縣市串連同黨青年議員組成「本土藍青年聯盟」，盼團結泛藍年輕人，該聯盟今在南投縣議會痛批民進黨政府，且稱顧主權是假議題；民進黨黨主席卓榮泰則表示，主權與國家安全密不可分，中國卻破壞台海現狀。

本土藍青年聯盟指出，本土藍，就是在地的中國國民黨，沒有本省、外省，只有台灣人，但該聯盟並非中國國民黨附屬機構，而是以在地的立場思考中華民國的未來，希望中華民國更好的年輕人們的自動聚合，因此自發性組團。

今由南投縣議員張嘉哲、游顥、彰化縣議員曹嘉豪、許晉揚、苗栗縣議員徐功凡、張志宇、楊明燁及台中市議員黃健豪等同黨青年議員出席，籲泛藍整合、泛藍青年跨越派系，別放棄投票權利，並宣傳黨內總統候選人韓國瑜政策、批判執政黨。

張提到，蔡政府頻喊顧主權，不斷犧牲台灣經濟發展，台灣絕不可能放棄全世界最大的市場，退到太平洋對岸跟美國靠攏，因此需跟中國有更多互動和空間；曹則說，綠營抹黑、抹紅國民黨，彷彿不投蔡總統就是賣台，投給她才是支持主權。

徐功凡說，中華民國有軍隊、憲政，國人年滿20歲可投票，主權是事實的存在，民進黨政府卻頻喊顧主權，根本是用假議題來呼攏年輕人；對此，民進黨卓榮泰回應，台灣主權與國家安全密不可分，破壞台海和平現狀的就是中華人民共和國。

而蔡總統上任後始終堅持台海現狀，而破壞現狀的不是民進黨，是中國用武力、政治、經濟、文化等進逼台灣，企圖改變台海和平現狀，蔡總統因此努力維持，並維護主權安全，黨部也因此支持她對兩岸政策的決定。