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喊下架陳師孟 蔡正元轟：把監委當東廠

2019-12-23 16:37聯合報 記者鄭媁／台北即時報導

國民黨副秘書長蔡正元。圖／聯合報系資料照
國民黨副秘書長蔡正元。圖／聯合報系資料照
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監察委員陳師孟擬約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的台北地院法官唐玥，法官協會發起連署，全國近七成法官參與聲明。國民黨副秘書長蔡正元也在臉書猛轟，質疑陳師孟就是蔡英文和民進黨立委長期豢養出來的怪獸，把把司法僅存的尊嚴踐踏在腳底下。黨中央也將在25日行憲紀念日當天，舉辦「守憲護憲座談」，批判蔡政府毀憲亂政的事跡。

蔡正元今下午在臉書火力全開，以「下架陳師孟」為題砲轟陳師孟把監委當東廠，聲言要查辦把藍判無罪的法官，更要查辦把綠判有罪的法官，尤其是判陳水扁有罪的法官。

蔡正元指出，台灣推動現代化司法制度不過幾十年，司法制度真的缺點不少法官判決品質也不無失誤，但這些都需要更多的耐心和改革，而不是粗暴的東廠干預；陳師孟卻對法官展現出順我者生、逆我者亡的鴨霸，更把司法僅存的尊嚴踐踏在腳底下。「陳師孟這種怪獸就是蔡英文和民進黨立委長期豢養出來的，人民除了用選票重懲蔡英文和民進黨立委外，真的再氣也拿陳師孟沒法子。」

蔡正元說，陳師孟的出身是標準的外省權貴，祖父陳布雷曾任南京時代國民黨代理秘書長，但自從被陳水扁收編後，陳師孟轉型成急獨外省人，刻意想讓人忘卻，陳師孟的陳家跟陳儀的陳家可是通家好友，陳儀又是二二八事件的主角；他也說，「陳師孟再怎麼表演台獨，在本省人眼中不過是丑戲演員，用個監委的薪水養起來，身上的原始血罪，跳下淡水河還是洗不清。」

蔡正元提到，12月25日是行憲紀念日，但蔡英文政府毀憲亂政的大小事跡，族繁不及備載。舉凡監委陳師孟干預司法、司法院長許宗力超屆任職、年改繞過考試院、任用台獨份子出任大法官、蔡英文以總統身份編造國號、搞反滲透法等同非法戒嚴、違反公投民意傲慢施政等，不可勝數。

陳師孟蔡英文蔡正元

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