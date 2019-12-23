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絕非辦藍不辦綠 陳師孟點名前監委李復甸該打一百大板

2019-12-23 16:16聯合報 記者程嘉文／即時報導

監委陳師孟計畫約談在馬英九洩密案中一審判決無罪的台北地院法官唐玥，消息傳出輿論譁然，批評他蓄意干涉司法，各地法官更出現大串連，聯署反對陳師孟約詢法官，已經達七成以上。

對此，陳師孟在部落格「尖尾週記」寫到，自己三天內在媒體上被罵了57篇文章，早已練到死豬不怕開水燙。他批評，監委約詢無法影響已經定讞的判決結果，如果真的有所謂「寒蟬效應」，代表有此想法的人們是「集體玻璃心」；法官若因為法律見解被約詢，就會感到壓力而從此自我限縮，這種一嚇就破膽的法官，是否有資格喊審判獨立？他批評，這種情況正是真切描述了過去半世紀的黨國恐龍，服從威權卻對人民作威作福，這種司法官沒有資格喊審判獨立、甚至沒資格當一個民主時代的台灣人。

陳師孟也表示，前監委李復甸在報端投書「陳師孟、許宗力，各打五十板」，當中表示，在監察與司法各自堅守分際的狀況下，制度並未准許司法不受監察節制；例如江國慶、徐自強、鄭性澤案，都在判決確定後，甚至在排隊等執行死刑時，被監院提出質疑得到再審，若監察院不能調查司法，這樣冤案如何處理？監察院沒有第四審的權力，但卻有司法糾錯的責任。

陳師孟說，對於李復甸舉出江國慶等例子，證明監察權可以替司法糾錯，他感到很佩服，不過李復甸在文章中批評，「許宗力在高談捍衛審判獨立之時，有過自我省察嗎？陳師孟在行使監察調查權時，過得了無私一關嗎？」原來李是質疑自己「辦藍不辦綠」，通不過政黨中立的考驗。

陳師孟強調，自己當初就公開表示，未來很可能會被質疑「辦藍不辦綠」，但絕對不是因為自己「挑食」，而是因為「政治冤案菜單」上，從來只有綠營政務官的案件，沒有任何國民黨官員受到不當審判的案件。既然政治冤案既然是綠營的「專利」，製造這些冤案的法官都來自同一個「藍」子，他若不「辦藍不辦綠」、難道什麼都不辦？

陳師孟說，假如李復甸對他的說法不以為然，認為天下法官一般黑，民進黨執政時期，也有藍色政務官遭受到綠色法官枉法裁判，那為何他在六年監委任內，會眼睜睜放過這樣的案子不辦？陳師孟表示，就算李復甸自認不想涉入藍綠，只要能夠舉出個例子，他保證會在調查馬案之前插隊先查辦，但若李復甸舉不出任何一例，自己就要把「五十板」加倍奉還給他。

監委陳師孟。圖/報系資料照
監委陳師孟。圖/報系資料照
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前監委李復甸質疑陳師孟辦案出發點缺乏公正，陳師孟則在部落格反嗆，要李去找出藍營官...
前監委李復甸質疑陳師孟辦案出發點缺乏公正，陳師孟則在部落格反嗆，要李去找出藍營官員被綠營司法迫害的例子。圖/擷自陳師孟臉書
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陳師孟國慶監察院

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