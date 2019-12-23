親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
挺韓罷韓都上街
綠能種電亂象多
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

過半民眾不滿慶富案 學者籲設特偵組

2019-12-23 16:18台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

學者龐建國表示，有鑑於近期頻頻爆發弊案，如私菸案、卡神案，偵查結果卻不盡如人意，...
學者龐建國表示，有鑑於近期頻頻爆發弊案，如私菸案、卡神案，偵查結果卻不盡如人意，有必要再重設特偵組。(Photo by 台灣競爭力論壇)
分享
針對慶富獵雷艦詐貸弊案，過半民眾不滿意檢方的偵辦進度，也有高達7成民眾認為陳菊應出面說清楚！台灣競爭力論壇23日公布民調顯示，國人對於慶富案仍有諸多疑慮，陳菊對此應做交代。學者也強調，有鑑於近期頻頻爆發弊案，如私菸案、卡神案，偵查結果卻都不盡如人意，有必要重啟特偵組

陳菊應說清楚？

台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出，本次民調是委託全國公信力民意調查公司進行的，有效樣本為1081份。根據調查結果，高達55.9%不滿意慶富案偵辦進度，僅14.2%表達滿意，此外，更有72.2%的民眾認為陳菊應出面說清楚慶富貸款弊案，遠高於反對的13.5%。

針對陳菊是否應對此負責，約51%的民眾認為陳菊責無旁貸，約30%持反對意見。謝明輝引述高雄市議會的專案調查報告指出，高雄銀行只花短短4天就提供慶富聯合貸款的履約保證金高達17億多，並在未經董事會決議的情況下，又提供慶富31億的貸款。

謝明輝痛批，一個資本額只有五億多的慶富公司，有什麼通天本領可以吃下三百億的標案？還讓高雄銀行輕鬆提供高額保證金、貸款，然而陳菊至今仍彷彿事不關己。

籲恢復特偵組

謝明輝也指出，因慶富案下台的合庫前董座廖燦昌，近來更被爆出與遠航超貸有關，但廖燦昌卻還能回鍋第一金董事長。對此，黃國昌也曾在立法院提出質詢，當時財政部長蘇建榮表示「他有適當表達意見」，然而行政院方面卻仍維持人事任命。

「恢復特偵組！」文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國呼籲，也呼應了韓國瑜在18日政見發表會中的訴求。龐建國說，不僅慶富案，近來「卡神」案、私菸案、300萬遺留高鐵的「明文案」等等的真相還沒水落石出，都有賴讓擁有獨立辦案權限的特偵組放手施為。

【更多精采內容，詳見

慶富案陳菊特偵組

延伸閱讀

民進黨親中搞失憶 藍營批雙重標準

拚綠委八仙過海 陳菊首現身高市路口拜票

砲打賴菊謝赴陸 藍：蔡英文先查身邊人

影／韓國瑜譏微笑曲線是遮羞布 陳菊：尊重不同...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

喊下架陳師孟 蔡正元轟：把監委當東廠

2019-12-23 16:37

絕非辦藍不辦綠 陳師孟點名前監委李復甸該打一百大板

2019-12-23 16:16

張善政否認口誤「票」投民進黨：我說「不要」投民進黨

2019-12-23 17:26

離婚後人生重新定位　吳欣盈：參選立委是「機緣」

2019-12-23 17:24

藍營青年聯盟批顧主權是假議題 卓榮泰反嗆藍親中聯共

2019-12-23 17:13

民進黨親中搞失憶 藍營批雙重標準

2019-12-23 15:38

陳師孟查法官 法界怒連署捍衛審判獨立

2019-12-23 14:18

民進黨強力輔選林昶佐洪慈庸 兩人動向將受關注

2019-12-23 12:47

藍營民調 超過5成認為陳菊應對慶富詐貸案負責

2019-12-23 11:51

挨陳菊幕僚批推女人、打女人 柯文哲：他們應幫忙解釋

2019-12-23 11:49

馬英九指反滲透法「特務治國」 卓榮泰：心理作祟

2019-12-23 11:35

電視台搶收視「灌票」 媒體組織籲NCC嚴懲終止亂象

2019-12-23 11:24

陳師孟約詢惹怒法界 7成法官連署「硬起來」

2019-12-23 11:06

柯諷菊「債留子孫 從高雄蔓延全國」

2019-12-23 00:22

馬英九批反滲透法 綠營回嗆：基層要跳海難道不知道？

2019-12-22 19:31

「老市長想念高雄」 謝長廷表態將回台投票

2019-12-22 18:42

民進黨推反滲透法 宋楚瑜：不要暴衝,逞一時之快很危險

2019-12-22 13:00

陳菊「人才說」 柯文哲：考驗台灣人智慧

2019-12-22 12:58

影／中國文攻武嚇沒少過 蔡英文：我有讓步過嗎？

2019-12-22 12:47

挺韓最高潮 韓國瑜上台高唱隱形的翅膀

2019-12-21 15:40

粉鳥部隊現蹤挺韓遊行！Foodpigeon幫波麗士外送治餓

2019-12-21 14:27

柯文哲握58萬決定性票？賴清德：他的票不是跟我一樣？

2019-12-21 10:47

影/「不只芒果乾 拒收芭樂票」勞團號召1/4上街遊行

2019-12-20 12:57

韓國瑜來金門：我跟陳玉珍的選舉號次是「九二共識」

2019-12-20 12:04

影／游錫堃贈必勝達摩 期許邱議瑩成為政壇不倒翁

2019-12-20 10:52

國民黨稱政黨支持度勝民進黨 何博文：吹口哨壯膽

2019-12-19 21:49

張善政：蔡營抄政策成慣犯 謝謝小英對他們的肯定

2019-12-19 16:45

影／陪同張銘祐掃街 卓榮泰盼選民做正確選擇

2019-12-19 11:02

選韓國瑜台灣會跟香港一樣？ 顏清標：沒這種事情

2019-12-18 13:44

金門立委抽籤超熱鬧 唱歌、政見發表大亂鬥

2019-12-18 12:26

也太巧！台南民進黨4人抽中3號 國民黨3人中2號

2019-12-18 12:01

【重磅快評】民進黨很會選舉才讓陳師孟肆無忌憚？

2019-12-17 17:43

被藍營指是卡神三等親 康裕成：只去年委託選舉宣傳

2019-12-17 13:15

許淑華短褲熱舞超辣 卓榮泰：我看到她的熱情

2019-12-17 10:49

韓國瑜不該挺波特王？他指遭陸商解約是還蔡英文清白

2019-12-16 13:56

「新竹彌勒佛」競總成立 大學教授站台挺

2019-12-15 13:40

假日彰化攻防戰 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07

綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂

2019-12-13 20:14

陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票

2019-12-13 17:36
看更多

熱門文章

韓國瑜抱哭女嬰 父親手稿聲明曝光

2019-12-23 14:20

「小太陽」作者96歲林良辭世 最後專欄下周見報

2019-12-23 09:59

農地種電規定大鬆綁 良田淪陷

2019-12-23 00:14

三軍肉搏戰年頭打到年尾 導火線竟是薄薄這一本…

2019-12-23 08:00

「阿公」陳芳明看韓國瑜抱嬰：你只是沒同理心的禿頭

2019-12-23 08:04

真金不怕火煉！韓國瑜汐止造勢 現場人數逾2萬

2019-12-22 19:32

孫大千：照罷韓灌水法 挺韓遊行應有80萬人

2019-12-23 09:56

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 女嬰父親：他又不是流浪漢

2019-12-23 12:35

王金平歸隊 胡幼偉：當初不服氣連三爺都沒得做

2019-12-22 22:32

農民搶種電 修法開大門 「光電田」恐難擋得住了

2019-12-22 23:32

影／跟風下架吳斯懷？ 洪秀柱發飆：沒用的國民黨

2019-12-23 12:57

放韓國瑜親童與病童照被質疑 姜冠宇：覺得有點害怕

2019-12-23 15:02

罷韓吹噓50萬人？ 蔡正元：拿自己智商開玩笑的數字

2019-12-22 21:39

陳師孟約詢惹怒法界 7成法官連署「硬起來」

2019-12-23 11:06

「經濟能源」當道 國軍也採購特斯拉電動車

2019-12-23 11:02

忘記了還是害怕想起來？ 國民黨列民進黨高層訪中清單

2019-12-23 11:53

婦女會掛看板「蔡易餘楊蕙如速配」 蔡易餘：負面手法

2019-12-23 10:37

影／攤商嗆要換掉吳斯懷、葉毓蘭 馬英九：他深綠的啊？

2019-12-22 18:14

新課綱充斥政治意識形態 張善政：歷史課本看了不舒服

2019-12-22 21:52

韓國瑜「回娘家」到北農 諷刺綠營搶了菜攤、丟了江山

2019-12-22 19:35

強抱嬰兒惹怒其母？韓競辦：媽媽親自抱給韓國瑜

2019-12-23 13:12

罷韓、挺韓誰人多？南部人只在乎「不淹水、不買水」

2019-12-23 12:18

韓國瑜抱嬰該死？羅智強貼照：蔡英文親小孩就好棒棒？

2019-12-23 14:35

現在要出征！ 屏東國旗裝機車隊為韓國瑜環島10天拉票

2019-12-23 09:06

日本前駐台代表估選情 蔡韓票數差距約5個百分點

2019-12-23 08:45

大眾走高雄第2天 蔡壁如：可理解你們去年為何投韓國瑜

2019-12-23 12:14

被問韓國瑜抱嬰紛擾 賴清德尷尬回：這會有什麼問題嗎？

2019-12-23 15:13

韓國瑜批民進黨收買90%媒體 靠卑鄙贏得選舉

2019-12-22 21:41

歸隊？ 王金平：輔選立委就是幫韓

2019-12-23 00:38

三陣營表態同志教育 家長代表罵翻范巽綠

2019-12-22 23:01

國產署再起濁水溪鑽探採樣 李明哲：早日停止骯髒手段吧！

2019-12-23 10:44

國防安全研究院判斷 共軍2030年將有四支航艦戰鬥群

2019-12-22 19:58

影／王金平歸隊挺韓國瑜 宋楚瑜：藍營內部比王想得複雜

2019-12-23 15:40

候選人親小孩 媽媽社群炸負評、台大兒科權威也說不ok

2019-12-23 13:08

謝龍介喊若進國會將成立特偵組 沒有就跪在媽祖廟

2019-12-22 19:23

韓國瑜酸罷韓「民主遮羞布」 藍認「最壞時間已過去」

2019-12-23 00:29

新聞眼／扭曲的能源政策 誰來把關「光復」良田？

2019-12-23 00:20

韓國瑜抱寶寶惹議 柯文哲：沒那麼嚴重啦

2019-12-23 11:15

影／顏清標失聲 助選硬擠出15個字就無法再出聲

2019-12-23 10:49

罷韓人數破50萬！他批灌水灌到超過業界行規太過分

2019-12-23 10:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top