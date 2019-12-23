過半民眾不滿慶富案 學者籲設特偵組

學者龐建國表示，有鑑於近期頻頻爆發弊案，如私菸案、卡神案，偵查結果卻不盡如人意，有必要再重設特偵組。(Photo by 台灣競爭力論壇) 分享 facebook 針對慶富獵雷艦詐貸弊案，過半民眾不滿意檢方的偵辦進度，也有高達7成民眾認為陳菊應出面說清楚！台灣競爭力論壇23日公布民調顯示，國人對於慶富案仍有諸多疑慮，陳菊對此應做交代。學者也強調，有鑑於近期頻頻爆發弊案，如私菸案、卡神案，偵查結果卻都不盡如人意，有必要重啟特偵組。

陳菊應說清楚？

台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出，本次民調是委託全國公信力民意調查公司進行的，有效樣本為1081份。根據調查結果，高達55.9%不滿意慶富案偵辦進度，僅14.2%表達滿意，此外，更有72.2%的民眾認為陳菊應出面說清楚慶富貸款弊案，遠高於反對的13.5%。

針對陳菊是否應對此負責，約51%的民眾認為陳菊責無旁貸，約30%持反對意見。謝明輝引述高雄市議會的專案調查報告指出，高雄銀行只花短短4天就提供慶富聯合貸款的履約保證金高達17億多，並在未經董事會決議的情況下，又提供慶富31億的貸款。

謝明輝痛批，一個資本額只有五億多的慶富公司，有什麼通天本領可以吃下三百億的標案？還讓高雄銀行輕鬆提供高額保證金、貸款，然而陳菊至今仍彷彿事不關己。

籲恢復特偵組

謝明輝也指出，因慶富案下台的合庫前董座廖燦昌，近來更被爆出與遠航超貸有關，但廖燦昌卻還能回鍋第一金董事長。對此，黃國昌也曾在立法院提出質詢，當時財政部長蘇建榮表示「他有適當表達意見」，然而行政院方面卻仍維持人事任命。

「恢復特偵組！」文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國呼籲，也呼應了韓國瑜在18日政見發表會中的訴求。龐建國說，不僅慶富案，近來「卡神」案、私菸案、300萬遺留高鐵的「明文案」等等的真相還沒水落石出，都有賴讓擁有獨立辦案權限的特偵組放手施為。

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