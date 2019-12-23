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藍營問2014見過統戰部長沙海林？ 賴清德：是市府層級

2019-12-23 15:48聯合報 記者張世杰／台北即時報導

2020總統大選升溫，國民黨總統候選人韓國瑜競選總部今天舉行記者會，點名總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、副總統候選人賴清德、駐日代表謝長廷等民進黨高層，過去與中共「走很近」，韓陣營副總幹事周錫瑋更點名賴清德，有沒有私下見過統戰部長沙海林？

民進黨副總統候選人賴清德今天前往寶藏巖，陪同台北市第八選區（文山、南中正）民進黨立委候選人阮昭雄參香，會後媒體聯訪，被問到有無見過統戰部長沙海林，賴清德反批，國民黨不要打泥巴仗，也不要混淆視聽，2014年他擔任台南市長，舉辦陳澄波120歲冥誕，是三國、五個城市巡迴展，三國是台灣、日本、中國，五個城市是台南市、台北市、北京、上海、東京。

賴清德指出，他前往上海代表台南市主持開幕典禮，他見到的人都是市府層級，拜訪上海大學跟教授座談，也都全程公開，千萬不要故意混搖視聽，質疑的人應公開講清楚，「我們見了市府層級的人，未來怎樣的發展，我不會清楚阿」。

賴清德接著說，他擔任台南市長，做的是城市交流，他所拜訪見到的人，就是市府層級的人，並強調拜放誰是一個問題，但更重要的是態度，有沒有守住台灣尊嚴、兩岸對等地位，「你進入中聯辦，跟我進入上海市政府，怎能相提並論？」。

賴清德表示，「你主張接受九二共識是兩岸的定海神針，即便（中國主席）習近平已經講，九二共識是一個中國原則，就是中華人民共和國，沒有中華民國」，並重申他去上海談陳澄波的事情，是藝術交流、城市交流，去上海大學也談學術交流，內容不可相提並論。

賴清德表示，他希望質疑民進黨任何人的國民黨人士講清楚，不要含沙影射、混淆視聽、打泥巴仗，國人看得很清楚，這樣的策略不會成功的。

民進黨副總統候選人賴清德今天前往寶藏巖，陪同台北市第八選區（文山、南中正）民進黨...
民進黨副總統候選人賴清德今天前往寶藏巖，陪同台北市第八選區（文山、南中正）民進黨立委候選人阮昭雄參香。記者張世杰／攝影
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賴清德上海民進黨

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