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民進黨親中搞失憶 藍營批雙重標準

2019-12-23 15:38台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

國民黨周錫瑋（右起）、林郁方、李永萍羅列民進黨人過去親中言行，如今批評韓國瑜根本...
國民黨周錫瑋（右起）、林郁方、李永萍羅列民進黨人過去親中言行，如今批評韓國瑜根本搞雙重標準。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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蔡英文明明承認過未來的一個中國、承認92共識！」國民黨周錫瑋、林郁方、李永萍23日羅列民進黨人過去言行，蔡英文曾會見大陸國務院副總理錢其琛，賴清德曾會晤上海統戰部長沙海林，陳菊曾會見國台辦主任張志軍，並同意一中的未來選項。現在批評韓國瑜根本搞雙重標準。

周：蔡承認一中原則

「蔡英文擔任陸委會主委時曾說過，今天怎麼就不承認了呢？」周錫瑋指出，蔡英文擔任陸委會主委期間，扁政府提出國防白皮書最終目標，明述「結束兩岸軍事敵對狀態，簽訂《兩岸和平協定》」，蔡英文甚至說：「『未來一中』是唯一選擇」。陳水扁近期更公開說，蔡英文也主張一個中國、蔡英文也知道92共識並不是一國兩制。

「為什麼別人不可以去做的事情，民進黨都可以？」周錫瑋質疑，2014年6月賴清德會晤上海市長楊雄，是否為國台辦安排？有無私下會晤上海統戰部長沙海林？1998年蔡英文也曾會見大陸國務院副總理錢其琛。此外，2013年謝長廷與香港特首董建華餐敘，是否為中聯辦安排？餐敘中還有哪些中聯辦的人在場？

赴陸皆需中共批准

「台灣重要政治人物若要到大陸訪問，一定要由中共國家主席、中共總書記批准。」林郁方表示，包括2008年9月陳明文赴陸、2008年7月與2012年10月蘇治芬赴陸、2009年5月與2013年8月陳菊赴陸、2012年10月謝長廷拜會大陸軍方智庫，要由擔任軍委會主席的習近平批准。

「公開行程、私下行程見了哪些人？談了什麼？中共既然特別批准赴陸訪問，私下難道不會交流嗎？」林郁方痛批，民進黨用嚴謹標準檢驗國民黨政治人物，用寬容態度放過自己的親中交流。

陳菊曾見中共高層

「擔任總統府秘書長的陳菊處理最敏感的國安問題，要不要清楚交代她兩次赴陸，與大陸高層人士的來往情況？」李永萍指出，陳菊2009年5月23日時任高雄市長，曾在上海興國賓館會見上海市長韓正，之後韓正成為大陸政權領導班底之一。2013年8月陳菊會見國台辦主任張志軍，是中聯辦的頂頭上司，難道沒有賣台嫌疑？

李永萍質疑，很多民進黨縣市首長曾去中國大陸推銷農產品，時任民進黨主席的蘇貞昌說「這是兩岸之間城市交流很正常，可以促進交流都很值得鼓勵」，但韓國瑜進行城市交流卻被批賣台，根本兩套標準！

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蔡英文陳菊民進黨

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