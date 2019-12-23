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民進黨強力輔選林昶佐洪慈庸 兩人動向將受關注

2019-12-23 12:47聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020大選倒數，民進黨頻幫無黨籍立委林昶佐洪慈庸輔選站台，並由蔡英文總統當母雞拉抬聲勢，未來若順利連任是否加入民進黨？林昶佐表示，還是要看未來國會政黨席次的狀況，再來評估。洪慈庸則說，現階段專心拚勝選，並力拼國會本土派最大化。

由於2020區域、不分區立委小黨競爭多，無黨籍的林昶佐與洪慈庸兩席若順利選上並加入民進黨，將有可能成為民進黨國會過半的關鍵席次，林、洪未來是否加入民進黨，動向也將受關注。林昶佐說，國會在政黨協商的程序時，是以黨團為單位來協商，因此理論上本土黨團應該多一點比較好，以制衡兩岸立場較親中的國民黨與親民黨等。但是現在談這些都還太早，等選後看國會席次實際狀況與黨團數量再來評估。

洪慈庸則表示，目前選區為激戰區，雖部分民調顯示微幅領先，現階段必須專心拚勝選、慎防奧步，要力拼國會本土派最大化、盡全力防止親中的力量多獲得一席國會席次；未來勝選，會依立院新局勢再評估，匯集不同黨派立委籌組政團也是考慮之一，期待國會有一股跨黨派的力量，針對議題合作。

選戰倒數兩周多，無黨籍北市萬華中正區立委候選人林昶佐今天舉行「全國律師後援會」成立大會，由民進黨立委尤美女擔任榮譽總會長、發言人李晏榕也出席力挺，總統蔡英文日前也首度幫非民進黨籍的林昶佐、洪慈庸等候選人拍競選概念廣告，上周末也參加林昶佐的凱道大型造勢，幫林拉抬氣勢衝選票，林昶佐陣營透露，從內部民調看，因林的選戰主軸，加上民進黨與小英總統密集輔選，林昶佐與對手、國民黨林郁方的民調，本月初開始有小幅領先。

至於台中第三選區無黨籍候選人洪慈庸對上國民黨候選人楊瓊瓔同樣選情緊繃，總統蔡英文日前連續3周密集幫洪慈庸輔選，並喊出「「蔡英文不能沒有洪慈庸」，也讓洪慈庸選情看漲，洪慈庸陣營表示，目前她們與國民黨候選人楊瓊瓔在部分選區民調拉平、部分選區民調則有小幅領先。

無黨籍北市萬華中正區立委候選人林昶佐今天「全國律師後援會」成立。圖／林麗玉攝影
無黨籍北市萬華中正區立委候選人林昶佐今天「全國律師後援會」成立。圖／林麗玉攝影
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洪慈庸林昶佐民進黨

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