民進黨強力輔選林昶佐洪慈庸 兩人動向將受關注

2020大選倒數，民進黨頻幫無黨籍立委林昶佐、洪慈庸輔選站台，並由蔡英文總統當母雞拉抬聲勢，未來若順利連任是否加入民進黨？林昶佐表示，還是要看未來國會政黨席次的狀況，再來評估。洪慈庸則說，現階段專心拚勝選，並力拼國會本土派最大化。

由於2020區域、不分區立委小黨競爭多，無黨籍的林昶佐與洪慈庸兩席若順利選上並加入民進黨，將有可能成為民進黨國會過半的關鍵席次，林、洪未來是否加入民進黨，動向也將受關注。林昶佐說，國會在政黨協商的程序時，是以黨團為單位來協商，因此理論上本土黨團應該多一點比較好，以制衡兩岸立場較親中的國民黨與親民黨等。但是現在談這些都還太早，等選後看國會席次實際狀況與黨團數量再來評估。

洪慈庸則表示，目前選區為激戰區，雖部分民調顯示微幅領先，現階段必須專心拚勝選、慎防奧步，要力拼國會本土派最大化、盡全力防止親中的力量多獲得一席國會席次；未來勝選，會依立院新局勢再評估，匯集不同黨派立委籌組政團也是考慮之一，期待國會有一股跨黨派的力量，針對議題合作。

選戰倒數兩周多，無黨籍北市萬華中正區立委候選人林昶佐今天舉行「全國律師後援會」成立大會，由民進黨立委尤美女擔任榮譽總會長、發言人李晏榕也出席力挺，總統蔡英文日前也首度幫非民進黨籍的林昶佐、洪慈庸等候選人拍競選概念廣告，上周末也參加林昶佐的凱道大型造勢，幫林拉抬氣勢衝選票，林昶佐陣營透露，從內部民調看，因林的選戰主軸，加上民進黨與小英總統密集輔選，林昶佐與對手、國民黨林郁方的民調，本月初開始有小幅領先。