被綠營稱「女版吳斯懷」 洪秀柱：誰是真正護台很清楚

台南市立委第六選區候選人洪秀柱。記者修瑞瑩/攝影 分享 facebook 台灣基進黨今天在台南舉辦記者會，指台南市立委第6選區候選人、國民黨提名的洪秀柱，是女版的吳斯懷，要求選民不只要下架吳斯懷，還是還要下架全台灣的「吳斯懷們」。

台南市第六選區候選人、民進黨提名的現任立委王定宇則表示，相信洪秀柱對於被稱為女版吳斯懷應該不會反對，因為兩人的立場是一樣的，但是這種只會去吹捧中共，拚命要把台灣推入火坑的候選人，而且對於自己的立場公開不隱藏，就要看這樣子的候選人選民買不買單。

洪秀柱則表示，基進黨逢中必反，沒有辦法理性的討論，說法不必回應，基進黨身為在野黨，應該更了解國家的處境，否則只是做民進黨的打手，等民進黨大旗一揮就會被邊緣化，實在不值得。

洪秀柱並表示，不擔心被選民當成女版的吳斯懷，因為社會上對吳並不公平，從來沒有人能夠為吳説句公道話，而了解自己的人就知道她始終都是中華民國憲法派，兩岸如果有互動，對台灣是有幫助的。

基進黨黨主席、也是不分區立委排名第一的陳奕齊，與排名第二的成令方，及組織部副主任李宗霖，今天在台南舉辦記者會。

陳奕齊表示，國民黨把吳斯懷放在不分區立委的第四名，引發極大的爭議甚至認為國民黨的不分區名單是習近平的名單，但是即使爭議這麼大，的影響到國民黨的民調，但是仍然沒有把吳斯懷撤換下來，而不只是吳斯懷，國民黨目前提名的區域立委候選人當中，還有多少又紅又統的「吳斯懷們」，選民應該要一一檢視，把這些吳斯懷通通下架。

基進黨並發出文宣，「支持洪秀柱就是支持吳斯懷，兩人是中國架在台灣脖子上的兩把刀」，在第6選區全面夾報派發。