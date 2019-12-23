電視台搶收視「灌票」 媒體組織籲NCC嚴懲終止亂象

台灣事實查核中心等四個媒體組織今對各大電視台提出要求，在明年選舉開票日即時報票時應停止灌票行為，同時要求中選會及國家通訊傳播委員會（NCC）進行有效監督，於發現灌票情事時依法嚴予處分。

這四個組織包括卓越新聞獎基金會、台灣事實查核中心、台灣媒體觀察教育基金會及優質新聞發展協會，他們表示，如果沒有採取具體有效的防止措施，明年1月11日開票日將會是台灣不實訊息最密集的一天。因為根據過去經驗，大多數電視台在開票期間，都會為了爭取收視率而灌票，試圖以領先的報票速度吸引觀眾。

他們指出，電視台在過去的報票作業怪象百出，曾經有連第一個票匭都還沒唱票完，就已出現開票數的例子。2004年總統大選，還因為多家電視台開票時一廂情願地灌水，差點釀成動亂。

聲明中表示，電視上所呈現被灌水後的票數，往往是各台自己將實際票數加成，甚至是自行加碼編造的結果。有的電視台雖然號稱有派人在投開票所報票，但報票點甚少，亦無實際資料可資驗證。即使最後的開票結果，會被修正到與中選會公布的數字相符，仍然改變不了灌票的電視台中途作假的事實。

四家媒體專業組織呼籲所有相關單位，以具體、有效的作為，徹底革除此一世界稱奇的台灣電視假訊息亂象，並提出五項嚴正要求：

1、請進行報票作業的電視台公開向大眾說明報票依據，並選擇可信的來源進行報票。如有自行報票作業系統，應事前公布作業細節，並據實報票。所有電視台均不能以加成、編造等不實方式呈現開票結果，且須明確標示數據來源。

2、請衛星電視同業公會、電視學會要求所有會員台嚴格執行選舉開票報導的自律協議。一旦發現灌票情事，應公布詳情並為負責任之處置。

3、請中選會、NCC正視灌票亂象，依法進行事前督促，並詳細記錄所有開票作業的過程。一旦發現灌票情事，依法嚴予處分。

4、請所有新聞相關人員（包括新聞評論員）秉持專業倫理，拒絕配合電視台的灌票作業，並請各電視台自律組織切實發揮監督功能。

5、請各大學傳播系所共同發揮引導傳播生態良性發展的教育使命，由教師帶領學生監看電視台報票過程，並於事後發表監看紀錄。