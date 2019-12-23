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陳師孟約詢惹怒法界 7成法官連署「硬起來」

2019-12-23 11:06聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

監察委員陳師孟擬約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的台北地院法官唐玥，法官協會發起連署，全國近七成法官聲明堅決反對監委直接針對法官審理案件所表示的法律見解、心證形成及事實認定等審判核心事項，違憲行使調查權、約詢承審法官。協會表示，要捍衛審判獨立、司法尊嚴。

前總統馬英九被訴洩密案，高院更一審判無罪確定，但陳師孟要調查法官「是否有濫用心證」，事件上周一傳開後，輿論撻伐，包括法官協會、女法官協會、檢察官協會和律師等團體都發聲明抗議，而司法院長許宗力也親自操刀新聞稿，表達捍衛審判獨立的立場，認為監委行使權限應尊重法官審判核心。

法官協會12月18日下午發起連署，截至今日上午，全國參與連署法官人數達1406位，占全國法官總員額人數（不含15名大法官、12名公務員懲戒委員會委員、12名職務法庭陪席法官，共2103位）比例達66.9％，等於有將近七成的法官加入連署。

連署的一審法官有1003位、二審327位、三審法官則有73位。另外，有64名檢察官、42名律師也主動響應連署，2名法律學者和台灣法曹協會也參與，連署活動仍繼續受理。

法官協會重申，審判獨立是台灣民主法治的重要基石，是全民共同珍視的資產，不容少數人恣意踐踏毀棄，而陳師孟身為監察委員，尤應合憲行使職權，共同維護民主法治的核心價值。協會表示，每一個連署簽名的背後，都代表著堅守司法獨立價值的意志，協會將繼續促請司法行政單位致力於維護審判純淨空間不受干擾，一同給受約詢法官必要的協助與支持。

先前女法官協會也認為，我國憲政五權分立，平等相維，監委對於法官違法失職得為調查、約詢、彈劾或糾舉，但若因個案證據取捨、事實判斷及法律見解相異，而有罪或無罪判決的爭議，以案件為調查對象時，已嚴重違反憲政體制，希望監委行使職權時，知所節制，注意分際。另外，台灣法曹協會也呼籲陳師孟尊重司法權，自我約束，以符合憲政體制。

司法院聲明，監委固然可就違反風紀、濫權羈押、無故積案等情況對法官行使調查權，但有關審判核心事項，自然有審級救濟制度因應，為維護審判獨立，不應由監委擅自干預。司法院認為，監委如果想詢問法律見解這類的問題，逾越監察權分際，呼籲監委應謹守權力分立原則，尊重司法權核心權力領域，維護全體國民珍視的自由民主憲政價值。

監察委員陳師孟要調查法官「是否濫用心證」，擬約詢判馬無罪的台北地院法官唐玥，事件...
監察委員陳師孟要調查法官「是否濫用心證」，擬約詢判馬無罪的台北地院法官唐玥，事件上周一傳開後，輿論撻伐，包括法官協會、女法官協會、檢察官協會和律師等團體都發聲明抗議，司法院長許宗力也認為監委行使權限應尊重法官審判核心。記者王宏舜／攝影
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陳師孟司法院檢察官

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