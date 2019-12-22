三陣營表態同志教育 家長代表罵翻范巽綠

全國家長會長聯盟等家長團體今天晚上與三個總統候選人陣營進行教育座談，其中綠營代表、教育部政次范巽綠發言時，「性平教育」議題再度引爆反對者口角衝突，有家長站起來叫囂，批評民進黨綁架公投、「蔡英文是騙子」，也有人拿著「教育部淪為同運政黨打手」的海報抗議，現場一度火爆。

全國及各區的家長及教育團體今天晚上在公務人力發展中心福華國際文教會館舉行「2019全國家長與總統候選人有約－教育座談會」，藍營由張善政代表出席、綠營由教育部政次范巽綠代表出席、橘營則由不分區立委候選人劉宥彤代表出席。

家長及教育團體也準備8大議題，要求各陣營代表表態，其中「性平教育」再度成為三陣營攻防戰。

代表蔡英文陣營出席的教育部次長范巽綠表示，性平教育法於2004年正式上路，意在消除性別歧視，校園裡的同志教育也意在教導學生尊重性別差異。但在范說明時，數度有家長站起來叫囂，批評民進黨綁架公投、「蔡英文是騙子」，也有人拿著「教育部淪為同運政黨打手」的海報抗議，現場一度火爆，但主辦單位隨即勸阻，未釀成進一步衝突。。